Молодежка "Крыльев Советов" одержала выездную победу в Казани - 2:0

В воскресенье, 30 сентября, в 9-м туре первенства молодежных команд клубов Премьер-лиги "Рубин" принимал "Крылья Советов".
Самарцы одержали победу, благодаря голам Вучичевича 4' и Мухина, 92'.
Основные составы "Рубина" и "Крыльев Советов" сыграют 1 октября в 20:30 по самарскому времени.
Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч. Премьер". Также за ходом поединка можно будет следить по трансляции на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор – Андрей Миронов, сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))