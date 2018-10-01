Молодежка "Крыльев Советов" одержала выездную победу в Казани - 2:0

В воскресенье, 30 сентября, в 9-м туре первенства молодежных команд клубов Премьер-лиги "Рубин" принимал "Крылья Советов".

Самарцы одержали победу, благодаря голам Вучичевича 4' и Мухина, 92'.

Основные составы "Рубина" и "Крыльев Советов" сыграют 1 октября в 20:30 по самарскому времени.

Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч. Премьер". Также за ходом поединка можно будет следить по трансляции на "Радио-Самара-Максимум" (104.3 FM). Комментатор – Андрей Миронов, сообщает официальный сайт клуба.