Защитник Фазылзянов командирован в ЦСК ВВС

Защитник "Нефтехимика" Камиль Фазылзянов переведен в команду ЦСК ВВС (Самара), выступающей в ВХЛ — Кубок Шелкового пути.

Напомним, что у ХК "Нефтехимик" с "летчиками" имеется договор о спортивном сотрудничестве.

В сезоне-2018/19 игрок за "Нефтехимик" не сыграл ни одного матча. В сезоне-2017/18 выступал за "Реактор", Нижнекамск, МХЛ (4 игры, 0 голов + 3 передачи), "Молот-Прикамье", Пермь, ВХЛ (3, 0 + 2), "Нефтехимик", Нижнекамск, КХЛ (25, 1 + 0).

Камиль Фазылзянов родился 31 октября 1997 г., рост 184 см, вес 90 кг., воспитанник ДЮХШ Казани. Игровой номер в ЦСК ВВС 25.

Кроме того, нападающий Рафаэль Бикмуллин (12.07.1997, игровой номер 83) вторично командирован из Нижнекамска в ЦСК ВВС. За "Нефтехимик" в КХЛ в сезоне-2018/19 провел 3 игры (0 + 0), сообщает официальный сайт клуба.