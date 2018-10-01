Шесть самарских школ попали в ТОП российского антирейтинга дорожной безопасности

Эксперты Общероссийского народного фронта проанализировали, возле каких школ водители чаще всего наезжают на пешеходов.

Проблемы обеспечения безопасности дорожного движения активисты ОНФ регулярно выявляют в каждой третьей школе во время рейдов в рамках реализации проекта "Народная оценка качества". Поступающие в адрес общественников обращения родителей свидетельствуют о том, что зачастую в ряде регионов нарушения в организации безопасности дорожного движения не устраняются годами.

"Проблемы безопасности на дорогах у школ должны решаться в первую очередь, — считает координатор проекта ОНФ "Народная оценка качества" Виктор Рожков. — Нельзя допускать, чтобы пусковым механизмом решения проблемы становилась травма или гибель ребенка. Возможно некоторым директорам школ или муниципальным руководителям отсутствие разметки или предупредительных знаков кажется абстрактной опасностью. Но статистика ГИБДД говорит об обратном. У тех школ, где не обращают внимания на обустройство прилегающих участков дорог согласно требованиями ПДД, серьезные аварии с наездом на пешеходов из года в год повторяются".

Эксперты ОНФ проанализировали открытые данные официального сайта Госавтоинспекции. Для мониторинга общественники использовали информацию о ДТП с наездом на пешеходов, совершенных в

радиусе не более 100 метров от школ. Только за год (с июля 2017 г. по июль 2018 г.) такие аварии произошли возле 219 школ в 56 регионах России. С 2015 г. (именно с этого времени на портале ГИБДД начали размещать отчеты об авариях) на этих участках произошло 338 ДТП с наездом на пешеходов.

При этом погибло 16 человек, ранено — 338. Более того, как оказалось, вблизи 119 школ подобные дорожно-транспортные происшествия повторяются из года в год.

Среди основных причин возникновения таких аварий в отчетах инспекторов ГИБДД фигурируют: отсутствие и плохая различимость горизонтальной разметки на проезжей части, недостатки содержания дорог в зимнее время года, сужение проезжей части из-за припаркованного транспорта, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах и пешеходных барьерных ограждений.

Лидером антирейтинга ОНФ стала школа № 7 "Русская классическая школа" Рязанской области. С 2015 г. рядом с этим учебным заведением произошло семь наездов на пешеходов. По пять аналогичных ДТП случилось на участках, прилегающих к следующим образовательным учреждениям: школе № 3 "Центр развития образования" Рязани, школе-интернату № 92 Нижнего Новгорода, школам Казани — Казанской школе-интернату №1 для детей с ограниченными возможностями здоровья, средней общеобразовательной школе №112, СОШ №165 с углубленным изучением английского языка, гимназии №28. Четыре наезда на пешеходов за три года зафиксировано возле гимназии №32 в Иваново, школы №137 Казани и нескольких школ Самары: №№ 149, 109, 132, 139, 55, а также школы-интерната №4. Всего в антирейтинге, который насчитывает 219 позиций, 22 школы (почти 10%) относятся к Самарской области.

При проведении мониторинга эксперты ОНФ обнаружили, что на портале http://stat.gibdd.ru имеются проблемы с геолокацией ДТП. Если верить информации сайта, то аварии часто случаются в полях, лесах и даже на Северном полюсе. По словам Рожкова, из-за таких неверных данных составить картину в масштабе страны достаточно сложно.