Дмитрий Азаров обозначил главные задачи минэкономразвития региона

Губернатор провел совещание с ведущим региональным ведомством — министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, где представил коллективу нового главу Дмитрия Богданова и обозначил главные задачи.

"Министерство экономического развития должно определять перспективы развития всех отраслей Самарской области. Нужна проактивная позиция, профессиональная, четкая работа", — заявил Дмитрий Азаров.

Важные направления работы министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области: стратегическое планирование, реализация нацпроектов, глубокий анализ всех программных документов других ведомств (так как выделение бюджетных средств невозможно без экономического обоснования), работа над увеличением ВРП.

Нововведения коснутся работы над стратегическими документами — к долгосрочному планированию будут привлекать ведущих ученых и отраслевые вузы.

Структура минэкономразвития будет оптимизирована, сократится число подведомственных организаций.