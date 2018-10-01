На берегу реки Самара легковушка задавила насмерть рыбака

В воскресенье, 30 сентября, в Самаре трагический случай произошел с 27-летним водителем Lada Priora, который в 3:12 припарковал машину на берегу реки Самары, в районе дома № 17 по ул. Гродненской.

Мучина пошел к воде ловить рыбу. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, оставленная машина начала катиться к реке. Грунтовая дорога, на которой она была имеет угол наклона около пяти градусов. В итоге легковушка столкнула рыбака в воду и наехала на него.

Мужчина скончался до приезда "скорой". По факту случившегося ведется проверка.