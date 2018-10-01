В Тольятти пытались провести заседания двух составов гордумы в один день

В понедельник, 1 октября, в Тольятти состоялось внеочередное заседание городской думы шестого созыва. В повестку заседания были включены вопросы о внесении изменений в бюджет на текущий год, а также в регламент работы думы.

Проведение внеочередного заседания в гордуме Тольятти объяснили необходимостью срочного внесения поправок в бюджет города по требованию регионального министерства строительства для подтверждения софинансирования строительства ФОКа в Автозаводском районе для МБУДО СДЮСШОР № 8 "Союз". Также в бюджете нужно было предусмотреть 7,19 млн руб. на технологическое присоединение к инженерным сетям выставочного зала, который строится в рамках Плана мероприятий по празднованию 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в Тольятти.

Тем временем 9 сентября 2018 г. уже были избраны депутаты нового — седьмого — созыва городской думы Тольятти. По итогам выборов 17 мандатов досталось кандидатам от КПРФ, 13 — от "Единой России", три — от "Справедливой России" и два — от ЛДПР. Итоги выборов были опубликованы 28 сентября 2018 г., тогда же стало известно о том, что глава Тольятти Сергей Анташев созывает первое заседания думы седьмого созыва 5 октября 2018 года.

Однако, узнав о планах по проведению внеочередного заседания думы шестого созыва 1 октября., вновь избранные депутаты от КПРФ попытались инициировать проведение до него — в 8:00 1 октября — первого заседания думы нового созыва.

Как рассказал Волга Ньюс депутат Самарской губернской думы от КПРФ, экс-депутат городской думы Тольятти Алексей Краснов, вновь избранных депутатов тольяттинской думы не пустили в здание, сославшись на отсутствие у них соответствующих удостоверений. В думе при этом сообщили, что выдача удостоверений вновь избранным депутатам была запланирована на 14:00 1 октября, что впоследствии и произошло.

При этом представители тольяттинского отделения КПРФ убеждены в том, что проведение внеочередного заседания городской думы прошлого созыва не легитимно.

Правда, по мнению прокуратуры Тольятти, заседание следует считать правомочным. Так, заместитель прокурора Тольятти Ирина Мазур, присутствовавшая в думе, пояснила, что "полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправления нового созыва".

"Днем начала работы думы является день проведения первого правомочного заседания думы", — добавила она и пояснила, что до проведения первого заседания нового состава думы "сохраняет свои полномочия предыдущий состав депутатов данного органа".

Также присутствовавший на заседании Алексей Краснов, в свою очередь, заявил, что ответ прокуратуры не считает основанным на всех нормах федерального законодательства и Конституции РФ. "Все нормы, перечисленные прокурором, не содержат сроков, а содержат лишь условия наступления тех или иных обстоятельств, тогда как в других статьях тех же законов — и ФЗ-67, и ФЗ-131 — ясно и четко указаны сроки полномочий как органов местного самоуправления, так и депутатов. Указан срок пять лет, и совершенно четко указано, что во второе воскресенье сентября истекают полномочия депутатов, органов местного самоуправления", — подчеркнул он.

Однако заседание все же состоялось. Стоит отметить, что уже во время его проведения в повестку был включен вопрос о внесении поправок в регламент работы городской думы. Именно этот вопрос и вызвал наибольшее негодование депутатов седьмого созыва от КПРФ. "Три дня назад мы узнали о том, что на данном заседании депутаты "Единой России" — в шестом созыве их большинство — будут менять регламент, чтобы сохранить свое влияние в городской думе", — пояснил Алексей Краснов.

Среди внесенных в документ поправок он обозначил наделение депутатов возможностью быть членами двух комиссий одновременно, увеличение составов комиссий до 12 человек.

"И самое главное — они внесли фразу о том, что регламент — раньше он менялся простым большинством — теперь будет меняться 2/3 голосов", — отметил Алексей Краснов и подчеркнул, что КПРФ будет в суде оспаривать и сам факт проведения этого заседания думы шестого созыва, и принятые на нем решения.

Председатель думы городского округа Тольятти шестого созыва Дмитрий Микель после заседания подчеркнул, что внеочередное заседание было проведено именно в связи с необходимостью внесения поправок в бюджет. Регламент думы, по его словам, доработан и приведен в соответствие с Уставом города.

"На первом заседании думы в соответствии с нашими документами необходимо избрать председателя, его заместителя и первого заместителя, председателей комиссий и сформировать эти комиссии. В данном регламенте, который есть у нас в настоящее время, отсутствует возможность избирать первого заместителя председателя думы. Соответственно, на первом заседании депутаты нового созыва не смогли бы рассмотреть все необходимые вопросы и избрать всех должностных лиц. Это первая причина", — рассказал Дмитрий Микель.

Второй причиной он назвал то, что в действующем регламенте содержались названия комиссий, действовавших в шестом созыве думы. Но, по мнению парламентариев, право определять порядок и формировать комиссии, а также вопросы ведения этих комиссий — у думы седьмого созыва.

"Для этого мы исключили эти противоречия из действующего регламента, чтобы депутаты сами определялись по количеству комиссий, их названиям, а также тому, какими будут вопросы ведения этих комиссий, их председатели. Это тоже считаем важным, чтобы первое заседание было полноценным", — заявил Дмитрий Микель и пояснил, что "иные изменения связаны в основном с техническими правками". Также он заметил, что председатель думы, его заместитель и первый заместитель "по-прежнему будут избираться 2/3 голосов".

"Нас пытаются обвинить, что действующая дума меняет кардинально регламент. Здесь или передергивание или незнание ситуации", — подчеркнул Микель.