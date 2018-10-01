Дмитрий Азаров обсудил с депутатами Госдумы участие региона в национальных проектах

В понедельник, 1 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с депутатами фракции "Единая Россия" Государственной думы РФ. В совещании приняли участие Владимир Бокк, Владимир Гутенев, Евгений Серпер, Игорь Станкевич и Александр Хинштейн.
Встреча губернатора с народными избранниками во время их работы в регионе стали традиционными с того момента, как в сентябре прошлого года Самарскую область возглавил Дмитрий Азаров. Он заметил, что эта практика будет продолжена.
"Повестка, которая формируется в думе, создает предпосылки для обсуждения целого ряда вопросов на территории. Естественно, и большое количество региональных вопросов требует вашего участия", — заметил руководитель области.
Один из ключевых вопросов — отражение интересов Самарской области при формировании федерального бюджета. Бюджет внесен в Госдуму, но объемы средств, предназначенные для регионов, пока не определены.
Областное правительство уже подало заявки в участии в национальных проектах. Как сообщил министр экономического развития и инвестиций областного правительства Дмитрий Богданов, заявка Самарской области на 2019 г. сделана по 17 проектам. Здесь, как подчеркнул Дмитрий Азаров, важно участие депутатов при отстаивании интересов губернии. Глава региона добавил, что предметно этот вопрос будет обсуждаться на этой неделе в министерстве финансов РФ.
Со своими предложениями выступили и депутаты. Так, Владимир Гутенев рассказал, что в России утвержден национальный проект "Образование", в рамках его реализации в нашей стране к 2024 году будут созданы 15 научно-образовательных центров на основе новой модели взаимодействия университетов, промышленных предприятий и научных организаций.
Депутат предложил определить вуз или консорциум университетов для участия в этом проекте. По его словам, это позволит привлечь дополнительные средства для развития высшей школы губернии. Дмитрий Азаров поддержал инициативу Владимира Гутенева и дал поручение профильным министрам в двухнедельный срок детально проработать этот вопрос.
Губернатор добавил, что этот вопрос уже обсуждался на совете ректоров вузов Самарской области. "Это важнейшее направление. В своем послании президент страны Владимир Путин называл ряд городов, где развивается наука, и Самарская область прозвучала, определенные преференции у нас есть", — заметил глава региона.
В рамках совещания Дмитрий Азаров призвал депутатов Государственной думы больше работать со своими избирателями. К примеру, по его словам, тольяттинские депутаты практически не принимают участие в разрешении ситуации с непростой экологической обстановкой в городе. "Владимир Владимирович, поговорите с жителями, узнайте их мнение, предложите варианты решения проблема", — обратился к Владимиру Бокку глава региона.
Также в рамках встречи обсуждались вопросы реализации крупных инфраструктурных и социально-значимых проектов (например, строительство моста через Волгу в районе Климовки), решение проблем дольщиков и ряд других вопросов.
"Рассчитываю, что единой командой депутатского корпуса, членов Совета Федерации и областного правительства мы добьемся решения всех задач, которые ставят перед нами жители Самарской области", — подвел итог встречи Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!
Значит у Аэарова есть мозги, в отличии от депутатов Самарской думы.