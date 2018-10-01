В Самаре изменили расписание движения автобусов №30 и 32

Для удобства сотрудников промышленных предприятий Самары изменено расписание двух автобусных маршрутов.

Так, скорректировано расписание автобуса №30: автобусы следуют от остановки "Станция метро Кировская" в 15:50 и в 16:10, то есть на час раньше.

Кроме того, также с учетом пожеланий жителей, со 2 октября в расписание движение автобуса №32 внесены следующие изменения: отправление от остановки "Совхоз Кряж" (ул. Поселковая) — будет осуществляться раньше, чем обычно — в 05:20 и в 06:18, а отправление от остановки "Хлебная площадь" — позже, чем обычно — в 15:40.

Также городской департамент транспорта информирует, что с 1 октября дачные перевозки будут осуществляться только по субботам и воскресеньям. При этом все виды льгот (с использованием садово-дачной транспортной карты) сохраняются.