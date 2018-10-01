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Хоккей Спорт

ХК "Лада" победил "Сарыарку" - 4:0

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 октября, в очередном матче ВХЛ тольяттинская "Лада" принимала "Сарыарку".

Накануне в тренерском штабе "Сарыарки" произошли перестановки. После победы над "Дизелем" (5:2), по обоюдному согласию были расторгнуты контракты с главным тренером Кари Хейккилей и его помощником Томми Неккулой. И.о. главного тренера был назначен Дмитрий Максимов, возглавлявший до этого времени ХК "Темиртау".

В составе "Лады" дебютировали защитники Иван Ковалев (командированный из Ярославля) и Георгий Бердюков. Кроме того, вернулся в состав Александр Панков, пропустивший выезд в Китай.

В первом периоде соперникам отличиться не удалось, хотя моменты для взятия ворот у команд были.

В начале второго периода с интервалом в 14 секунд Павел Кудрявцев и Константин Майоров забросили две шайбы в ворота Дениса Перевозчикова - 2:0.

Гости довольно быстро пришли в себя и упустили отличный шанс сократить счет, выкатившись вдвоем против Александра Скрынника - шайба в решающий момент сошла с крюка форварда "Сарыарки" Константина Соколова.

На 33-й минуте тольяттинцы в меньшинстве выкатились вдвоем на одного защитника, но Майоров не смог пробить Перевозчикова.

На 53-й минуте Станислав Чистов реализовал большинство, упрочив преимущество волжан - 3:0. Впрочем, гости сдаваться не собирались: получив большинство, они за три с половиной минуты до окончания матча заменив голкипера полевым игроком, но это привело к еще одной пропущенной шайбе - отличился Артурс Озолиньш, поразивший пустые ворота - 4:0 победа тольяттинцев. Голкипер "Лады" Скрынник впервые в сезоне сыграл на ноль, сообщает официальный сайт клуба.

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