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Муниципалитеты Власть и политика

В Тольятти вручили мандаты новым депутатам гордумы

ТОЛЬЯТТИ. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в понедельник, 1 октября, вручили депутатские мандаты новым депутатам, которые вошли в состав седьмого созыва городской думы. Торжественное вручение состоялось в администрации Автозаводского района в ходе открытого заседания территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Решение избирательной комиссии по итогам выборов было принято еще 14 сентября. Но, как пояснил председатель ТИК Автозаводского района (на которую возложены полномочия городского избиркома) Алексей Миронов мандаты депутатам были вручены в начале октября по причинам, не зависящим от избирательной комиссии.

По его словам, виной всему несовершенное законодательство, которое указывает, что итоговые протоколы ТИК об избранных кандидатах должны быть опубликованы в муниципальном издании в течение 30 дней с даты голосования. То есть, нет нормы, требующей осуществить публикацию в ближайшем номере. "Мы со своей стороны исполнили свои функции максимально быстро: в пятницу, 28 была публикация, а в понедельник, 1 октября, уже вручение удостоверений. И мы даже успели всех оповестить. Считаю, этот пробел нужно исправить и в законе уточнить, что издание имеет определенную периодичность. Соответственно, необходимо прописать о публикации в ближайшем номере," — подчеркнул Миронов.

Напомним, что выборы в гордуму Тольятти состоялись 9 сентября. В обновленном составе из 35 депутатов осталось всего лишь девять человек из прошлого созыва: из них шесть "единороссов" (одномандатники Николай Остудин, Владимир Бобров, Александр Денисов и Сергей Михайлов и списочники Виталий Климашевский и Дмитрий Микель), двое коммунистов (списочник Юрий Сачков и одномандатник Максим Гусейнов) и один "справоросс" (одномандатник Алексей Сазонов).

Список депутатов, прошедших в гордуму по одномандатным округам:
округ№ 1 — Георгий Акоев (КПРФ),
округ№ 2 — Павел Турков (КПРФ),
округ № 3 — Дмитрий Колотурин (КПРФ),
округ № 4 — Алексей Сазонов ("Справедливая Россия"),
округ № 5 — Григорий Басистый (КПРФ),
округ № 6 — Надежда Макарчук (КПРФ),
округ № 7 — Николай Остудин ("Единая Россия"),
округ № 8 — Виталий Подоляко ("Единая Россия"),
округ № 9 — Владимир Краснов (КПРФ),
округ № 10 — Владислав Шепелев (КПРФ),
округ № 11 — Виктор Казачков ("Единая Россия"),
округ № 12 — Андрей Иванов ("Единая Россия"),
округ № 13 — Владимир Бобров ("Единая Россия"),
округ № 14 — Павел Митковский (КПРФ),
округ № 15 — Александр Денисов ("Единая Россия"),
округ № 16 — Сергей Михайлов ("Единая Россия"),
округ № 17 — Максим Гусейнов (КПРФ).


По партийным спискам прошли в думу:
от КПРФ — Роман Ершов, Василий Воробьев, Семен Сапрыкин, Юрий Сачков, Ольга Сотникова, Александр Осипов, Антон Погожев и Татьяна Никонорова;
от  "Единой России" — Евгения Суходеева, Виталий Климашевский, Дмитрий Микель, Галина Муканина, Игорь Лыткин и Сергей Прохоров;

от "Справедливой России" — Александр Разуваев, Александр Попов;

от ЛДПР — Дмитрий Дементьев и Евгений Архангельский.

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