В Тольятти вручили мандаты новым депутатам гордумы

В Тольятти в понедельник, 1 октября, вручили депутатские мандаты новым депутатам, которые вошли в состав седьмого созыва городской думы. Торжественное вручение состоялось в администрации Автозаводского района в ходе открытого заседания территориальной избирательной комиссии (ТИК).

Решение избирательной комиссии по итогам выборов было принято еще 14 сентября. Но, как пояснил председатель ТИК Автозаводского района (на которую возложены полномочия городского избиркома) Алексей Миронов мандаты депутатам были вручены в начале октября по причинам, не зависящим от избирательной комиссии.

По его словам, виной всему несовершенное законодательство, которое указывает, что итоговые протоколы ТИК об избранных кандидатах должны быть опубликованы в муниципальном издании в течение 30 дней с даты голосования. То есть, нет нормы, требующей осуществить публикацию в ближайшем номере. "Мы со своей стороны исполнили свои функции максимально быстро: в пятницу, 28 была публикация, а в понедельник, 1 октября, уже вручение удостоверений. И мы даже успели всех оповестить. Считаю, этот пробел нужно исправить и в законе уточнить, что издание имеет определенную периодичность. Соответственно, необходимо прописать о публикации в ближайшем номере," — подчеркнул Миронов.

Напомним, что выборы в гордуму Тольятти состоялись 9 сентября. В обновленном составе из 35 депутатов осталось всего лишь девять человек из прошлого созыва: из них шесть "единороссов" (одномандатники Николай Остудин, Владимир Бобров, Александр Денисов и Сергей Михайлов и списочники Виталий Климашевский и Дмитрий Микель), двое коммунистов (списочник Юрий Сачков и одномандатник Максим Гусейнов) и один "справоросс" (одномандатник Алексей Сазонов).