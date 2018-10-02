В Тольятти пострадали водитель и пассажир врезавшейся в столб "Нивы"

В понедельник, 1 октября, в Тольятти, по предварительным данным, в 23:50 на ул. Автостроителей в районе дома № 4, неподалеку от ТОЦ "Кольцо", автомобиль "Нива" врезался в столб, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.
В результате ДТП пострадали двое мужчин, находившихся в машине, одному из которых около 49 лет, а другому около 43.
На место происшествия выезжала бригада тольяттинской "скорой". Медики оказали пострадавшим помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.