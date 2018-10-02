В Тольятти пострадали водитель и пассажир врезавшейся в столб "Нивы"

В понедельник, 1 октября, в Тольятти, по предварительным данным, в 23:50 на ул. Автостроителей в районе дома № 4, неподалеку от ТОЦ "Кольцо", автомобиль "Нива" врезался в столб, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

В результате ДТП пострадали двое мужчин, находившихся в машине, одному из которых около 49 лет, а другому около 43.

На место происшествия выезжала бригада тольяттинской "скорой". Медики оказали пострадавшим помощь на месте и увезли их в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.