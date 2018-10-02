Неизвестный сообщил в ФСБ о готовящемся взрыве баптистской церкви в Самаре

В Самаре возбудили уголовное дело по факту очередного ложного сообщения о минировании здания.

На сей раз "шутник" сообщил о взрывном устройстве в Церкви Евангельских Христиан-баптистов "Преображение", расположенной в Советском районе Самары. Спецслужбы никакой взрывчатки внутри не нашли.

Интересно, что по данным источника в правоохранительных органах, сообщение о минировании поступило на телефон дежурного УФСБ России по Самарской области.

В связи с этим в конце сентября возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", которая предусматривает штрафа 500-700 тыс. руб. либо от трех до пяти лет лишения свободы.