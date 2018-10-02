За неделю в Самарской области зафиксировали почти 9 тыс. случаев ОРВИ и гриппа

За неделю с 24 по 30 сентября в области зарегистрировано 8997 случаев ОРВИ и гриппа, показатель на 10 тыс. населения — 28, в том числе в Самаре — 4,3 тыс. случая, показатель на 10 тыс. населения — 36,1.

В целом по состоянию на 1 октября заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области регистрируется на неэпидемическом уровне. Вместе с тем, отмечается сезонный рост заболеваемости.

За прошедшую неделю обследовано 39 человек с клиническими проявлениями ОРВИ. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп).

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа.

В эпидсезоне 2018–2019 гг. планируется привить 47% населения. Иммунизация населения осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также за счет средств работодателей.

По состоянию на 1 октября в область поступила 197,6 тыс. доз вакцины против гриппа для иммунизации детей, и 502,6 тыс. доз вакцины для иммунизации взрослых, что составляет 42,6% и 45% от запланированных поставок из федерального бюджета соответственно.

По состоянию на 1 октября против гриппа привито 646,7 тыс.человек, что составляет 20,2% от численности населения области.

Сделать прививку против гриппа можно в поликлинике по месту жительства.