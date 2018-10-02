При тушении пожара на ул. Ново-Садовой эвакуировали 15 человек

В понедельник, 1 октября, в 13:12, в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Ново-Садовой в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели домашние вещи на 10 кв. м. В их тушении участвовали 22 человека. Полностью ликвидировали пожар в 13:34. Пострадавших нет, во время тушения из здания эвакуировали 15 человек. Причины возникновения пожара и ущерб устанавливаются.