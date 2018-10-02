В центре Самары из-за ДТП осложнилось движение транспорта

Утром 2 октября на перекрестке улиц Самарской и Венцека в Самаре произошло ДТП с участием Lada XRAY и Daewoo Nexia. О этом сообщил очевидец последствий случившегося.

Данных о пострадавших сейчас нет. Но, по словам свидетеля, автомобили получили повреждения. Например, у Daewoo Nexia отвалился передний бампер и машина встала на середине перекрестка, а отечественная легковушка остановилась на второй полосе ул. Венцека по направлению в сторону пос. Запанской.

Как утверждает очевидец, после ДТП поврежденные машины оставались в таком положении не один час, что осложняло движение транспорта. Кстати, свидетель отметил, что на этом перекрестке, который является достаточно оживленным, аварии случаются часто. Например, утром 1 октября там столкнулись две иномарки, которые, оставаясь на проезжей части, также создавали сложности для движения транспорта.