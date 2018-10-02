В центре Самары из-за ДТП осложнилось движение транспорта

Утром 2 октября на перекрестке улиц Самарской и Венцека в Самаре произошло ДТП с участием Lada XRAY и Daewoo Nexia. О этом сообщил очевидец последствий случившегося.
Данных о пострадавших сейчас нет. Но, по словам свидетеля, автомобили получили повреждения. Например, у Daewoo Nexia отвалился передний бампер и машина встала на середине перекрестка, а отечественная легковушка остановилась на второй полосе ул. Венцека по направлению в сторону пос. Запанской.
Как утверждает очевидец, после ДТП поврежденные машины оставались в таком положении не один час, что осложняло движение транспорта. Кстати, свидетель отметил, что на этом перекрестке, который является достаточно оживленным, аварии случаются часто. Например, утром 1 октября там столкнулись две иномарки, которые, оставаясь на проезжей части, также создавали сложности для движения транспорта.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.