Новокуйбышевца обвиняют в даче взятки, краже и проникновении в чужое жилье

В Новокуйбышевске завершено расследование уголовного дела неоднократно судимого местного жителя, которого в этот раз обвиняют в даче взятки, краже и незаконном проникновении в жилище. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 15 августа 2018 г. он попытался передать 15 тыс. руб. — часть взятки от предполагаемой общей суммы 50 тыс. руб. следователю за постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту незаконного проникновения в жилище. Правоохранитель от взятки отказался, а подозреваемого задержали.

Кроме того, в июле 2018 г. мужчина незаконно проник в квартиру на ул. Успенского, а в августе похитил из магазина телефон стоимостью более 26 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Новокуйбышевска для рассмотрения.