Активисты ОНФ подвели итоги реализации программы по формированию комфортной городской среды в губернии

Во вторник, 2 октября, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в работе конференции регионального отделения Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".

На конференцию были также приглашены депутат Государственной думы, координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев и руководитель департамента по работе с Уральским и Приволжским федеральными округами исполкома ОНФ Светлана Галактионова.

Напомним, в 2017 г. Дмитрий Азаров стал первым главой региона, принявшим участие в работе конференции. На внимание к деятельности общественников губернатор настраивает и региональное правительство, всем министрам дано поручение активно взаимодействовать с ОНФ.

Руководитель области подчеркнул, что ему, как главе региона, важно получать объективную информацию по всем направлениям, в том числе и по работе областного правительства. И здесь активисты ОНФ оказывают неоценимую помощь.

"ОНФ ведет борьбу с коррупционными проявлениями, нарушениями антимонопольного законодательства. Результаты регионального отделения ОНФ здесь заслуживают уважения, и на фоне других субъектов страны вы занимаете лидирующие позиции", — заявил губернатор. Он добавил, что целый ряд критических нарушений, выявленных активистами фронта, привел к возбуждению нескольких уголовных дел в отношении должностных лиц, и все они будут доведены до логического завершения.

"За последние пять лет было проверено 380 сигналов от активистов ОНФ, и эту работу сейчас нужно продолжать. Взаимодействие региональных и муниципальных властей с общественными активистами вышло на качественно иной уровень, но никто не застрахован от правонарушений, поэтому общественный контроль органов власти нельзя ослаблять", — уверен Дмитрий Азаров.

Губернатор отметил, что Общероссийский народный фронт сыграл важную роль в успешной реализации на территории Самарской области майских указов президента страны 2012 года, и выразил уверенность, что активисты фронта также активно включатся в работу по выполнению задач, поставленных главой государства весной этого года.

"Мне здесь нужна ваша помощь и поддержка, нужны от вас предложения по реализации нацпроектов, замечания по реализации государственных программ. Рассчитываю, что в тесном взаимодействии мы сможем обеспечить выполнение всех поручений президента", — сказал Дмитрий Азаров.

Владимир Гутенев также отметил высокие результаты работы Самарского регионального отделения ОНФ. Большая работа активистами фронта проведена по выявлению незаконных свалок, демонстрируются хорошие результаты в рамках проекта ОНФ "За честные закупки", эффективно выстраивается работа и по другим направлениям.

"Сейчас мы весь имеющийся у нас потенциал должны направить на то, чтобы "Программа лидерства", обозначенная губернатором, воплотилась в жизнь. Мы должны ставить перед собой амбициозные цели и работать над улучшением качества жизни жителей Самарской области", — сказал Владимир Гутенев.

Главный вопрос повестки дня конференции — итоги мониторинга выполнения программы по формированию комфортной городской среды. Дмитрий Азаров рассчитывает, что ОНФ продолжит свою работу по контролю за ходом ее реализации на территории губернии.

"В этом направлении власть поддерживает с вами постоянное взаимодействие. Благодаря своевременным замечаниям экспертов ОНФ у нас не приняты работы по ФКГС в трех районах Самары, есть замечания по другим муниципалитетам. Выполняя эту программу, мы расходуем серьезные средства федерального и регионального бюджетов и обязаны обеспечить качество работ согласно требованиям населения. Президент страны ставит очень простую задачу — все работы в рамках этой программы должны вестись, исходя из пожеланий людей. У нас в общественном голосовании по определению объектов для ФКГС люди проявили колоссальную активность, 974 тыс. людей проголосовали за проекты, это лучший результат в стране. Мы не можем не оправдать доверия жителей", — заявил Дмитрий Азаров.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский сообщил: мониторинг ОНФ показывает, что ситуация с выполнением программы ФКГС в этом году, по сравнению с 2017-м, поменялась в лучшую сторону. В Самарской области была сформирована широкая региональная сеть общественных контролеров, а также более 350 человек актива проекта.

"На 1 октября региональным отделением проведено более 380 контрольных выездов, более 400 встреч с гражданами, подрядными организациями, органами власти. Перед Самарской областью была поставлена задача завершить работы по благоустройству дворовых и общественных пространств к 1 сентября, федеральный срок готовности региона — 1 ноября. По нашим данным, работа завершена практически во всех муниципалитетах региона", — сообщил Покровский.

Вместе с тем есть и проблемные объекты в Самаре, Жигулевске, Похвистневском районе, Приволжье и других муниципалитетах. "Наши активисты будут продолжать отслеживать завершение всех работ. Приложим все усилия, чтобы подрядчики выполнили все свои обязательства", — заявил Покровский.

Региональный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Екатерина Гудзима, говоря о проблемах в благоустройстве, отметила, что в некоторых дворах проекты жителей претерпели серьезные изменения в сторону уменьшения объемов работ.

Причиной, по ее мнению, является привлечение подрядчиков и субподрядчиков с низкой квалификацией. Дело в том, что в соответствии с федеральным законом подрядчик определяется на аукционе, и зачастую победителем становится организация, предложившая минимальную стоимость работ, но не обладающая должными компетенциями.

Дмитрий Азаров предложил реготделению ОНФ в рамках проекта "За честные закупки" контролировать заключение контрактов и препятствовать их получение непрофессионалами.

Еще одна проблема, по словам Гудзимы, в том, что профессиональные дизайнеры пока не готовы безвозмездно консультировать жителей по созданию проектов их дворов, а также участвовать в обсуждении проектов и публичных слушаниях. Непрофессиональный подход к проектированию также приводит к неудовлетворенности жителей конечным результатам. Кроме того, зачастую местные чиновники работают не "вместе с жителями, а вместо них разрабатывают проекты". Итог тот же: полное разочарование от благоустройства.

"Несмотря на то, что в этом году произошли качественные изменения, в большинстве случаев работы по ФКГС выполнены качественно и точно в срок, на будущее нам необходимы единые стандарты ФКГС для всех муниципалитетов. Кроме того, приступать к программе на следующий год необходимо уже сейчас", — резюмировал Дмитрий Азаров.

В ходе конференции регионального отделения ОНФ делегаты также подвели итоги экспертизы проекта территориальной схемы по обращению с отходами и обсудили современные механизмы общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти.