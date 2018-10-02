В суд направили уголовное дело по факту многомиллионных растрат в РКЦ "Прогресс"

В Самаре завершено расследование уголовного дела главного инженера ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" и начальника управления финансов и ВЭД АО "РКЦ "Прогресс", обвиняемых в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, обвиняемые включили перечень оборудования по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы АО "РКЦ "Прогресс" для обеспечения серийного изготовления ракеты-носителя "Союз-2" не предусмотренное проектом оборудование по завышенной стоимости. Хотя у предприятия была возможность самостоятельно купить оборудование у завода-изготовителя. В результате бюджету РФ в лице Государственной корпорации "Роскосмос" был причинен убыток около 532 млн рублей.
По ходатайству следствия обвиняемые временно отстранены от занимаемых должностей.
Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кировского района Самары.
Кроме того, СУ СК продолжает расследование уголовного дела гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, в результате которого АО закупило оборудование по завышенной цене и переплатило поставщику более 2 млн евро. Сейчас гендиректор также временно отстранен от должности.
Помимо этого следователи расследуют еще два уголовных дела по фактам злоупотребления полномочиями сотрудников РКЦ "Прогресс", действия которых привели к ущербу Госкорпорации "Роскосмос" на общую сумму более 404 млн рублей.
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когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.
Ну да. В больницу обратился и скончался. Молодой парень совсем. Может его не лечили там вовсе?! Сам домой вернулся значит все не так плохо было. Но не доказать ведь если и была допущенка врачебной ошибка проще парня лет на 15 закрыть. Он ударил - это да! Накажете. Но разве он убивал? Ещё большой вопрос что по дороге домой случилось он же тоже был не трезвый .
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