В суд направили уголовное дело по факту многомиллионных растрат в РКЦ "Прогресс"

В Самаре завершено расследование уголовного дела главного инженера ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" и начальника управления финансов и ВЭД АО "РКЦ "Прогресс", обвиняемых в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемые включили перечень оборудования по проекту "Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы АО "РКЦ "Прогресс" для обеспечения серийного изготовления ракеты-носителя "Союз-2" не предусмотренное проектом оборудование по завышенной стоимости. Хотя у предприятия была возможность самостоятельно купить оборудование у завода-изготовителя. В результате бюджету РФ в лице Государственной корпорации "Роскосмос" был причинен убыток около 532 млн рублей.

По ходатайству следствия обвиняемые временно отстранены от занимаемых должностей.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Кировского района Самары.

Кроме того, СУ СК продолжает расследование уголовного дела гендиректора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями, в результате которого АО закупило оборудование по завышенной цене и переплатило поставщику более 2 млн евро. Сейчас гендиректор также временно отстранен от должности.

Помимо этого следователи расследуют еще два уголовных дела по фактам злоупотребления полномочиями сотрудников РКЦ "Прогресс", действия которых привели к ущербу Госкорпорации "Роскосмос" на общую сумму более 404 млн рублей.