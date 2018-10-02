В Самарской области проживают 308 человек старше 100 лет

В регионе проживают 720 тыс. человек пожилого и старческого возраста, это 27% от общего количества населения. Об этом рассказал главный врач Самарской клинической гериатрической больницы, д. м. н. Олег Никитин.

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, пожилой возраст начинается в 60 лет и заканчивается в 75 лет. С этого момента человек вступает в так называемый старческий возраст, который длится до 90 лет. Люди старше 90 называются долгожителями, а старше 100 лет — супердолгожителями. В Самарской области присутствуют все эти группы.

Из 720 тысяч человек старше 60 лет, 12063 — долгожители, то есть, люди старше 90 лет. По сравнению с 2017 годом их число увеличилось более чем на 3 тысячи человек. Также в регионе живет 308 человек старше 100 лет.

Во всех этих возрастных группах значительно преобладают женщины. Например, в группе 60 лет и старше женщин почти вдвое больше (470 тысяч женщин против 250 тысяч мужчин). Мужчин в возрасте 75 лет и старше — 61 тысяча, а женщин — 163 тысячи. Долгожителей старше 90 среди мужчин всего 2,5 тысячи, женщин — 9617. Еще меньше представителей сильного пола старше 100 лет — всего 86.

"Это связано с тем, что мужчины не соблюдают правила здорового образа жизни, — говорит Олег Никитин. — Продолжительность жизни на 50% зависит от правильного питания, рационального питьевого режима, двигательной активности. Самые частые причины смертности среди мужчин — это сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, травмы и отравления".