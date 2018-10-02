Самарские врачи рассказали, как пожилым людям сохранить здоровье

На прошедшем круглом столе медики рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкиваются люди преклонного возраста и как их избежать.

Отказаться от автомобиля

Важно ежедневно выделять 30-40 минут на физические упражнения или ходьбу, говорит заведующий терапевтическим отделением Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, к.м.н. Юрий Райков. По его словам, больше всего риску подвержены автолюбители, которые мало двигаются. Врач советует больше ходить пешком и выходить на одну-две остановки раньше.

"Также обязательно нужно контролировать давление, - говорит Юрий Райков. - Большинство людей считают, что 150 - это нормальное давление. В реальности инсульты и инфаркты случаются на фоне мягкой гипертонии - то есть при давлении от 140 до 160. Поэтому эти цифры нужно контролировать и ими управлять".

Кроме того, нужно следить за своим весом, уровнем сахара в крови, употреблять меньше соли, отказаться от алкоголя и курения.

"Причем сделать это нужно не в 60 лет, а гораздо раньше, - говорит Юрий Райков. - Если человек уже износил свой организм, то возможности кардиологии, да и любой другой отрасли медицины, куда более ограниченны, чем в случае с человеком без вредных привычек".

Упал, очнулся - гипс

Еще одна проблема, которая подстерегает людей пожилого возраста, - болезни суставов. По словам завотделением КПО Самарского диагностического центра, врача кардиолога, сомнолога, ревматолога Марины Хивинцевой, заболевания суставов начинают развиваться уже с 40 лет, к 60 годам артроз имеется уже у каждого второго. А после 70 практически не встретишь человека, у которого нет болезней суставов.

"О суставах нужно начать заботиться в молодом возрасте, - говорит Марина Хивинцева. - Если у вас сидячая работа, нужно каждый час не менее чем на пять минут вставать и прогуливаться, хотя бы по кабинету. Поставьте урну подальше от стола, лишний раз пройдитесь по лестнице - это уже даст профилактику таких заболеваний, как остеоартроз и остеопороз. Это самые тяжелые заболевания для пациентов пожилого возраста, для которых плотность костей играет большую роль. У каждого третьего пациента с остеопорозом происходят переломы шейки бедра, лучевой кости, позвоночника при малейших падениях".

Врач советует включать в рацион молочные продукты и рыбу - она должна присутствовать на столе не менее трех раз в неделю.

"Даже один бутерброд со шпротами покрывает треть суточной потребности человека в кальции, - говорит Марина Хивинцева. - Также пожилым людям стоит обратить внимание на обстановку дома - не должно быть захламленности и разбросанных на полу вещей, чтобы не было риска упасть".

Чтобы избежать глухоты в пожилом возрасте, необходимо также следить за здоровьем ЛОР-органов смолоду.

"Если не лечить хронический насморк и другие ЛОР-заболевания вовремя, может образоваться рубцовый процесс, - говорит врач-оториноларинголог Центра ЛОР-помощи и слухопротезирования, к.м.н. Валентина Тарабрина. - Тогда пожилому человеку восстановить слух будет сложнее и придется пользоваться слуховым аппаратом".

Нужно быть добрее

Людям старше 60 лет необходимо не менее двух раз в год проходить профилактические обследования в своей поликлинике. А еще - смотреть на все с позитивом, считает главный врач Самарской клинической гериатрической больницы, д.м.н. Олег Никитин.

"Точно установлено, что люди доброжелательные, относящиеся положительно к окружающим, стрессоустойчивые живут гораздо дольше, чем конфликтные люди, - говорит врач. - Поэтому нужно с оптимизмом относиться к жизни и уметь преодолевать стрессовые ситуации. Это большой вклад в увеличение продолжительности жизни".