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Здравоохранение Общество

В Самаре прошла первая операция с применением навигационной системы, разработанной в СамГМУ

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 октября, в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н.И.Пирогова прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN.

 Ее создали ученые и инженеры Самарского государственного медицинского университета.
"Безусловно, начало применения нашей навигационной системы в нейрохирургии - очень важный момент, - считает директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. - В результате работ, выполненных по заказу Минпромторга России, у нас получился конкурентоспособный продукт. По функционалу и удобству использования он сопоставим, а по ряду позиций и опережает ведущие зарубежные аналоги. Мы сотрудничаем с ведущими клиническими учреждениями страны, с их помощью апробируем и вносим коррективы в работу системы. Продукт готов к использованию и, судя по отзывам врачей, имеет хорошие перспективы по применению в широкой хирургической практике".

Пациент, которого предстояло прооперировать нейрохирургам, поступил в реанимацию больницы им. Пирогова с инсультом и образовавшейся из-за него гематомы головного мозга. До операции ему провели высокоточную компьютерную томографию, по результатам которой инженеры 3D-графики СамГМУ создали трехмерную виртуальную модель мозга с расположенной в нем гематомой.
Во время операции перед началом хирургического вмешательства с помощью оптического инфракрасного трекинга (навигационного маркера и системы камер) врач с помощью системы AUTOPLAN определил точное месторасположение гематомы и выполнил ее удаление.
"Мы стали первыми в России, кто удалил гематому головного мозга при помощи отечественной хирургической навигационной системы. Нам удалось в короткий срок выявить патологию, не повредив мозговую ткань. При удалении таких глубинных гематом всегда есть угроза повреждения мозговых центров и дальнейшей угрозы двигательных, чувствительных, речевых нарушений, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Пирогова, кандидат медицинских наук Сергей Сергеев. - А с использованием оптической навигации риск сводится к минимуму, а процесс восстановления пациента пройдет гораздо быстрее. Сама операция заняла вместе с подготовкой 40 минут, что в два-три раза меньше, чем обычно. Я недавно вернулся из Барселоны, с крупного международного конгресса по нейрохирургии, примерно треть докладов которого была посвящена применению навигационных систем в нейрохирургии. Это говорит о том, что наша совместная работа с СамГМУ находится в мировом тренде. Это очень перспективно".

Хирургическая навигационная система AUTOPLAN применяется при планировании травматологических и ортопедических операций, в абдоминальной, эндокринной и онкологический хирургии. Нейрохирургия - новое направление. Система AUTOPLAN также проходит опытную эксплуатацию в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии им. ак. Н.Н.Бурденко.

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Румия Тугантелова 06 марта 2018 06:36 Минздрав опубликовал рейтинг больниц региона по итогам народного голосования

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"Завершается капитальный ремонт больницы имени Пирогова" - неужели? Не заметить капремонт нельзя - больница должна была закрыться, меняют трубы, сантехнику и т.д. Если это капремонт, то я - турецкий консул!!!

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Самое интересное, что власти Турции опровергают опасность вируса Зика (об этом сказано здесь - https://azdorovia.ru/virus-zika.html ) Но я считаю, если есть предпосылки, то турецким властям верить не стоит, это как с вирусом коксаки (возможно кто помнит 2017 год), в то время Турция опровергала угрозу этого вируса, но по отзывам отдыхающих она явно присутствовала! В общем, пока опровергающих факт угрозы Зика не будет, я ни шагу в Турцию.

Dmitry S 02 августа 2017 07:41 В Самаре построят здание для детской поликлиники №9 в Октябрьском районе

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Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

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