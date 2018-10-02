В Самаре прошла первая операция с применением навигационной системы, разработанной в СамГМУ

В понедельник, 1 октября, в Самарской городской клинической больнице №1 им. Н.И.Пирогова прошла первая в регионе нейрохирургическая операция с применением отечественной навигационной системы AUTOPLAN.

Ее создали ученые и инженеры Самарского государственного медицинского университета.

"Безусловно, начало применения нашей навигационной системы в нейрохирургии - очень важный момент, - считает директор Института инновационного развития СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов. - В результате работ, выполненных по заказу Минпромторга России, у нас получился конкурентоспособный продукт. По функционалу и удобству использования он сопоставим, а по ряду позиций и опережает ведущие зарубежные аналоги. Мы сотрудничаем с ведущими клиническими учреждениями страны, с их помощью апробируем и вносим коррективы в работу системы. Продукт готов к использованию и, судя по отзывам врачей, имеет хорошие перспективы по применению в широкой хирургической практике".

Пациент, которого предстояло прооперировать нейрохирургам, поступил в реанимацию больницы им. Пирогова с инсультом и образовавшейся из-за него гематомы головного мозга. До операции ему провели высокоточную компьютерную томографию, по результатам которой инженеры 3D-графики СамГМУ создали трехмерную виртуальную модель мозга с расположенной в нем гематомой.

Во время операции перед началом хирургического вмешательства с помощью оптического инфракрасного трекинга (навигационного маркера и системы камер) врач с помощью системы AUTOPLAN определил точное месторасположение гематомы и выполнил ее удаление.

"Мы стали первыми в России, кто удалил гематому головного мозга при помощи отечественной хирургической навигационной системы. Нам удалось в короткий срок выявить патологию, не повредив мозговую ткань. При удалении таких глубинных гематом всегда есть угроза повреждения мозговых центров и дальнейшей угрозы двигательных, чувствительных, речевых нарушений, - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Пирогова, кандидат медицинских наук Сергей Сергеев. - А с использованием оптической навигации риск сводится к минимуму, а процесс восстановления пациента пройдет гораздо быстрее. Сама операция заняла вместе с подготовкой 40 минут, что в два-три раза меньше, чем обычно. Я недавно вернулся из Барселоны, с крупного международного конгресса по нейрохирургии, примерно треть докладов которого была посвящена применению навигационных систем в нейрохирургии. Это говорит о том, что наша совместная работа с СамГМУ находится в мировом тренде. Это очень перспективно".