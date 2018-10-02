Два нападающих покинули ЦСК ВВС

ЦСК ВВС по обоюдному согласию покинул 17-летний нападающий Андрей Лисицын. За самарский клуб он в сезоне-2018/19 ни одной официальной игры не провел.

Лисицын продолжит свою карьеру в магнитогорской команде "Стальные Лисы", уверенно выступающей в конференции "Восток" Молодежной хоккейной лиги. Также, ЦСК ВВС по обоюдному согласию покинул 20-летний нападающий Алексей Факиров. И он за самарский клуб в сезоне-2018/19 ни одной официальной игры не провел, сообщает официальный сайт ЦСК ВВС.