Два нападающих покинули ЦСК ВВС

ЦСК ВВС по обоюдному согласию покинул 17-летний нападающий Андрей Лисицын. За самарский клуб он в сезоне-2018/19 ни одной официальной игры не провел.
Лисицын продолжит свою карьеру в магнитогорской команде "Стальные Лисы", уверенно выступающей в конференции "Восток" Молодежной хоккейной лиги.
Также, ЦСК ВВС по обоюдному согласию покинул 20-летний нападающий Алексей Факиров. И он за самарский клуб в сезоне-2018/19 ни одной официальной игры не провел, сообщает официальный сайт ЦСК ВВС.
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