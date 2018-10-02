На ж/д перегоне Безенчук - Кинель похитили 120 м рельс

В понедельник, 1 октября, сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 120 м рельсов с перегона Безенчук — Кинель. Об этом сообщили в УТ МВД по ПФО.

По версии полицейских, подозреваемый собирался сдать рельсы в пункт приема металлолома. По факту случившегося ведется проверка.