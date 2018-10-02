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Преступления Происшествия

На ж/д перегоне Безенчук - Кинель похитили 120 м рельс

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 1 октября, сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в хищении 120 м рельсов с перегона Безенчук — Кинель. Об этом сообщили в УТ МВД по ПФО.

По версии полицейских, подозреваемый собирался сдать рельсы в пункт приема металлолома.

По факту случившегося ведется проверка.

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