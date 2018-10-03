Министры труда, имущества, финансов и социальной политики избавились от приставки "врио"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял окончательное решение по главам четырех региональных министерств. Так, с 1 октября 2018 г. Ирина Никишина официально назначена министром труда, занятости и миграционной политики, Сергей Черепанов — министром имущественных отношений. Марина Антимонова сохранила за собой пост министра социально-демографической и семейной политики. Министром управления финансов назначен Андрей Прямилов. Об этом Волга Ньюс рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

Кроме того, с 1 октября от приставки "врио" в должностях избавились руководитель главного управления организации торгов Самарской области Наталья Катина, руководитель управления государственной архивной службы региона Андрей Сафонов и глава государственной инспекции строительного надзора Владимир Захарин.

Напомним, все главы министерств Самарской области получили приставку "врио" после того, как 25 сентября 2017 г. Дмитрий Азаров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. 9 сентября 2018 г. прошли выборы главы региона, победу на которых одержал Дмитрий Азаров.

После этого он приступил к формированию кабинета министров. Так, в конце сентября министром сельского хозяйства и продовольствия региона был назначен Николай Абашин, до этого руководивший администрацией Кинельского района. Затем было принято решение о назначении главой министерства энергетики и ЖКХ Сергея Маркова, прежде возглавлявшего Новокуйбышевск. Министром экономического развития и инвестиций был назначен Дмитрий Богданов (ранее занимал пост заместителя председателя правительства Ульяновской области).

Кроме того, врио вице-губернатора области Александр Фетисов с 1 октября назначен на должность заместителя председателя правительства и будет курировать социальный блок вопросов.