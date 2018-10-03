Из офисного здания на ул.Товарной в Самаре украли 1,7 млн рублей

Сообщение о крупной краже в отдел полиции Кировского района Самары поступило утром 1 октября. Само хищение совершено было в выходные, когда здание пустовало.

По данным источника в правоохранительных органах, неизвестные повредили окно на втором этаже, проникли через него внутрь здания на ул. Товарной, зашли в помещения бухгалтерии одной из фирм. Преступники взломали сейф и забрали оттуда 1,7 млн руб., которые принадлежат одному из самарских ООО.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 158 УК РФ "Кража в особо крупном размере", подозреваемых по этому делу пока нет.