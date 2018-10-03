Самарские спасатели помогали ульяновским коллегам искать заблудившуюся в лесу пенсионерку

Ульяновская пенсионерка Валентина Владимировна 28 сентября пошла за грибами. Позже она позвонила соседке и сказала, что заблудилась. Соседка обратилась в МЧС. А вскоре телефон Валентины Владимировны разрядился.

Через сутки к поиску пенсионерки в лесу подключились добровольцы отряда "Лиза Алерт". Женщину искали четверо суток, днем и ночью, в дождь и в заморозки. Около суток в поисках пенсионерки участвовали также добровольцы отряда "Лиза Алерт" из Самары и Сызрани.

Женщину нашли днем 2 октября.

"Истощена, но жива! Она постоянно перемещалась, поэтому не замерзла, - сообщает региональный представитель "Лиза Алерт" Светлана Николаева в соцсетях. - Четверо суток в лесу. Без воды, в дождь и мороз. Она справилась".