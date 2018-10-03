В Кинель-Черкасском районе двух подростков подозревают в убийстве 29-летнего собутыльника

Вечером 1 октября во дворе частного дома с. Красная Горка Кинель-Черкасского района был убит 29-летний мужчина. В связи с этим возбуждено уголовное дело.

По данным источника в правоохранительных органах, гибель мужчины — дело рук двух несовершеннолетних, которые в тот вечер выпивали с ним. Оба — 2001 года рождения, ранее в поле зрения силовиков не попадали.

По версии следствия, между тремя собутыльниками завязалась ссора, и несовершеннолетние забили старшего товарища до смерти металлическим прутом и черенком от лопаты.