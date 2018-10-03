"Ладья" в первой игре обыграла "Алтай" - 4:1

В среду, 3 октября, в очередном матче МХЛ "Ладья" принимала на своем льду "Алтай".
Удачно начали хозяева и отчетную встречу: на 5-й минуте Максим Цыбин убежал один на один с голкипером гостей и открыл счет - 1:0.
В середине второго периода команды обменялись шайбами: гол Андрея Гришакова в большинстве гости ответили шайбой Романа Епишева (также в большинстве) - 2:1. В концовке периода Егор Быстров в меньшинстве довел счет до - 3:1.
Окончательный счет на последних секундах установил Степан Стешенко - 4:1.
"Ладья" (35+2 к. ш.): Забродин; Петров (25) — Полевщиков (2), Гришаков — Журавлев — Грошев (2); Колягин (2) — Костенко (2), Цыбин — Башлаев — Зинатуллин; Добродум — Леонтьев (2), Кротов — Николенко — Быстров; Веремьев — Пьянов, Рангаев — Алексеев — Стешенко.