Дмитрий Азаров встретился с министром науки и высшего образования РФ

Глава Самарской области Дмитрий Азаров встретился с министром науки и высшего образования России Михаилом Котюковым, сообщает в Твиттере департамент информполитики администрации губернатора.

В ходе встречи обсуждались перспективы участия региона в национальном проекте "Наука", возможность создания в регионе научно-образовательного центра мирового уровня и вопросы развития вузов, указывается в сообщении.