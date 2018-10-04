У тольяттинки арестовали Porsche из-за долга 196 тыс. рублей

Жительница Тольятти выплатила долг после того, как арестовали ее автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.
Приставы арестовали принадлежащий женщине кроссовер Porsche из-за непогашенной задолженности 196 тыс. рублей. После этого тольяттинка полностью погасила долг.
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Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.