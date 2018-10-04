У тольяттинки арестовали Porsche из-за долга 196 тыс. рублей

Жительница Тольятти выплатила долг после того, как арестовали ее автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Приставы арестовали принадлежащий женщине кроссовер Porsche из-за непогашенной задолженности 196 тыс. рублей. После этого тольяттинка полностью погасила долг.