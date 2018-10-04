Дмитрий Песков и Александр Новак вручили награду "Волжской коммуне"

В среду, 3 октября, вручены награды победителям IV Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций "МедиаТЭК-2018". Газета "Волжская коммуна" во второй раз названа лучшей среди региональных печатных СМИ, в этом году — в номинации "Современное производство и развитие ТЭК".
Всероссийский конкурс "МедиаТЭК" организован и проводится Министерством энергетики России. Церемония награждения победителей этого престижного конкурса стала частью программы II Международного форума "Российская энергетическая неделя", который в этом году проходит с 3 по 6 октября в московском выставочном центре "Манеж".
В этом году на федеральный этап конкурса поступило около 400 работ из 50 регионов России. Его участники состязались в 29 номинациях по шести категориям. Конкурсные работы, представленные на "МедиаТЭК-2018", оценивали члены экспертного совета, в который вошли замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, руководители ведущих информагентств, главные редакторы крупнейших телерадиокомпаний и изданий России, деканы профильных факультетов МГУ и Высшей школы экономики. Председатель экспертного совета — пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков.
"Волжская коммуна" представила на "МедиаТЭК-2018" проект под названием "Современное производство и развитие ТЭК Самарской области". В конце августа он стал победителем регионального этапа "МедиаТЭК-2018", операторами которого выступили министерство энергетики и ЖКХ Самарской области и ГБУ СО "Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" (РАЭПЭ). А затем экспертный совет конкурса присудил "Волжской коммуне" победу и на федеральном этапе.
Газета названа лучшей среди региональных печатных СМИ и интернет-изданий в номинации "Современное производство и развитие ТЭК". На втором месте — интернет-газета "Реальное время" (Республика Татарстан), на третьем — общественно-политическая газета "Красный Север" (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Дмитрий Песков, Александр Новак и генеральный директор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов вручили специальному корреспонденту отдела экономики "Волжской коммуны", автору конкурсных публикаций Петру Слизевичу памятный знак и диплом за первое место.
"Энергосектор является системообразующим для нашей экономики, — отметил Дмитрий Песков, обращаясь к победителям конкурса "МедиаТЭК-2018". — Любые события в секторе энергетики влияют на жизнь каждого из нас. Мы признательны всем, кто участвовал в конкурсе, за то, что вы стараетесь как можно объективнее рассказывать о тех процессах, которые происходят в энергетике".
Александр Новак отметил особое внимание к конкурсу "МедиаТЭК" со стороны администрации президента России и от имени всей топливно-энергетической отрасли поблагодарил журналистов за активную и честную позицию. "У вас очень непростая работа. Вы всегда на острие сложнейших тем, вы работаете в регионах, работаете с предприятиями. Сегодня в энергетике происходят большие изменения. Появляются новые технологии, очень много вопросов обсуждается на политическом уровне, в энергетику нередко вмешивается геополитика. Все это требует грамотного, объективного освещения в СМИ", — подчеркнул министр энергетики России.
"Что касается мировых дел, то вы сами знаете: наша энергетика наиболее конкурентоспособна во всем мире, — добавил Дмитрий Песков. — Сегодня она сталкивается с проявлениями недобросовестной конкуренции. Нашим энергопроектам напрямую угрожают президенты других стран. И несмотря на это, эти проекты реализуются. Поэтому дальше вам, журналистам, будет еще интереснее".
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.