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Общество

Дмитрий Песков и Александр Новак вручили награду "Волжской коммуне"

МОСКВА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 3 октября, вручены награды победителям IV Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций "МедиаТЭК-2018". Газета "Волжская коммуна" во второй раз названа лучшей среди региональных печатных СМИ, в этом году — в номинации "Современное производство и развитие ТЭК".

Фото: пресс-служба Минэнерго РФ Станислав Тен фотобанк Фонда Росконгресс Елена Игнатьева

Всероссийский конкурс "МедиаТЭК" организован и проводится Министерством энергетики России. Церемония награждения победителей этого престижного конкурса стала частью программы II Международного форума "Российская энергетическая неделя", который в этом году проходит с 3 по 6 октября в московском выставочном центре "Манеж".

В этом году на федеральный этап конкурса поступило около 400 работ из 50 регионов России. Его участники состязались в 29 номинациях по шести категориям. Конкурсные работы, представленные на "МедиаТЭК-2018", оценивали члены экспертного совета, в который вошли замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, руководители ведущих информагентств, главные редакторы крупнейших телерадиокомпаний и изданий России, деканы профильных факультетов МГУ и Высшей школы экономики. Председатель экспертного совета — пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков.

"Волжская коммуна" представила на "МедиаТЭК-2018" проект под названием "Современное производство и развитие ТЭК Самарской области". В конце августа он стал победителем регионального этапа "МедиаТЭК-2018", операторами которого выступили министерство энергетики и ЖКХ Самарской области и ГБУ СО "Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" (РАЭПЭ). А затем экспертный совет конкурса присудил "Волжской коммуне" победу и на федеральном этапе.

Газета названа лучшей среди региональных печатных СМИ и интернет-изданий в номинации "Современное производство и развитие ТЭК". На втором месте — интернет-газета "Реальное время" (Республика Татарстан), на третьем — общественно-политическая газета "Красный Север" (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Дмитрий Песков, Александр Новак и генеральный директор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов вручили специальному корреспонденту отдела экономики "Волжской коммуны", автору конкурсных публикаций Петру Слизевичу памятный знак и диплом за первое место.

"Энергосектор является системообразующим для нашей экономики, — отметил Дмитрий Песков, обращаясь к победителям конкурса "МедиаТЭК-2018". — Любые события в секторе энергетики влияют на жизнь каждого из нас. Мы признательны всем, кто участвовал в конкурсе, за то, что вы стараетесь как можно объективнее рассказывать о тех процессах, которые происходят в энергетике".

Александр Новак отметил особое внимание к конкурсу "МедиаТЭК" со стороны администрации президента России и от имени всей топливно-энергетической отрасли поблагодарил журналистов за активную и честную позицию. "У вас очень непростая работа. Вы всегда на острие сложнейших тем, вы работаете в регионах, работаете с предприятиями. Сегодня в энергетике происходят большие изменения. Появляются новые технологии, очень много вопросов обсуждается на политическом уровне, в энергетику нередко вмешивается геополитика. Все это требует грамотного, объективного освещения в СМИ", — подчеркнул министр энергетики России.

"Что касается мировых дел, то вы сами знаете: наша энергетика наиболее конкурентоспособна во всем мире, — добавил Дмитрий Песков. — Сегодня она сталкивается с проявлениями недобросовестной конкуренции. Нашим энергопроектам напрямую угрожают президенты других стран. И несмотря на это, эти проекты реализуются. Поэтому дальше вам, журналистам, будет еще интереснее".

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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