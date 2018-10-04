Дмитрий Песков и Александр Новак вручили награду "Волжской коммуне"

В среду, 3 октября, вручены награды победителям IV Всероссийского конкурса средств массовой информации, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций "МедиаТЭК-2018". Газета "Волжская коммуна" во второй раз названа лучшей среди региональных печатных СМИ, в этом году — в номинации "Современное производство и развитие ТЭК".

Всероссийский конкурс "МедиаТЭК" организован и проводится Министерством энергетики России. Церемония награждения победителей этого престижного конкурса стала частью программы II Международного форума "Российская энергетическая неделя", который в этом году проходит с 3 по 6 октября в московском выставочном центре "Манеж".

В этом году на федеральный этап конкурса поступило около 400 работ из 50 регионов России. Его участники состязались в 29 номинациях по шести категориям. Конкурсные работы, представленные на "МедиаТЭК-2018", оценивали члены экспертного совета, в который вошли замминистра энергетики РФ Антон Инюцын, руководители ведущих информагентств, главные редакторы крупнейших телерадиокомпаний и изданий России, деканы профильных факультетов МГУ и Высшей школы экономики. Председатель экспертного совета — пресс-секретарь президента России, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Песков.

"Волжская коммуна" представила на "МедиаТЭК-2018" проект под названием "Современное производство и развитие ТЭК Самарской области". В конце августа он стал победителем регионального этапа "МедиаТЭК-2018", операторами которого выступили министерство энергетики и ЖКХ Самарской области и ГБУ СО "Региональное агентство по энергосбережению и повышению энергетической эффективности" (РАЭПЭ). А затем экспертный совет конкурса присудил "Волжской коммуне" победу и на федеральном этапе.

Газета названа лучшей среди региональных печатных СМИ и интернет-изданий в номинации "Современное производство и развитие ТЭК". На втором месте — интернет-газета "Реальное время" (Республика Татарстан), на третьем — общественно-политическая газета "Красный Север" (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Дмитрий Песков, Александр Новак и генеральный директор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов вручили специальному корреспонденту отдела экономики "Волжской коммуны", автору конкурсных публикаций Петру Слизевичу памятный знак и диплом за первое место.

"Энергосектор является системообразующим для нашей экономики, — отметил Дмитрий Песков, обращаясь к победителям конкурса "МедиаТЭК-2018". — Любые события в секторе энергетики влияют на жизнь каждого из нас. Мы признательны всем, кто участвовал в конкурсе, за то, что вы стараетесь как можно объективнее рассказывать о тех процессах, которые происходят в энергетике".

Александр Новак отметил особое внимание к конкурсу "МедиаТЭК" со стороны администрации президента России и от имени всей топливно-энергетической отрасли поблагодарил журналистов за активную и честную позицию. "У вас очень непростая работа. Вы всегда на острие сложнейших тем, вы работаете в регионах, работаете с предприятиями. Сегодня в энергетике происходят большие изменения. Появляются новые технологии, очень много вопросов обсуждается на политическом уровне, в энергетику нередко вмешивается геополитика. Все это требует грамотного, объективного освещения в СМИ", — подчеркнул министр энергетики России.

"Что касается мировых дел, то вы сами знаете: наша энергетика наиболее конкурентоспособна во всем мире, — добавил Дмитрий Песков. — Сегодня она сталкивается с проявлениями недобросовестной конкуренции. Нашим энергопроектам напрямую угрожают президенты других стран. И несмотря на это, эти проекты реализуются. Поэтому дальше вам, журналистам, будет еще интереснее".