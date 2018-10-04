Под Кинелем водитель Кia сбила насмерть пешехода и съехала в кювет

В среду, 3 октября, в 19:30, в Кинельском районе произошло ДТП с участием 38-летней женщины, ехавшей на Кia Pikanto по дороге Самара — Бугуруслан в направлении Бугуруслана, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, между 31 и 32 км трассы она сбила 62-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода без светоотражающих элементов на одежде. После удара автомобилистка не справилась с управлением, и машина опрокинулась в правый кювет.

Пешеход скончался на месте. Кроме того, в аварии пострадала водитель и ее 19-летняя пассажирка. "Скорая" доставила их в лечебное учреждение.

По факту ДТП ведется проверка.