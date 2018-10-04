Под Кинелем водитель Кia сбила насмерть пешехода и съехала в кювет

В среду, 3 октября, в 19:30, в Кинельском районе произошло ДТП с участием 38-летней женщины, ехавшей на Кia Pikanto по дороге Самара — Бугуруслан в направлении Бугуруслана, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, между 31 и 32 км трассы она сбила 62-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода без светоотражающих элементов на одежде. После удара автомобилистка не справилась с управлением, и машина опрокинулась в правый кювет.
Пешеход скончался на месте. Кроме того, в аварии пострадала водитель и ее 19-летняя пассажирка. "Скорая" доставила их в лечебное учреждение.
По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!
двигался со значительным превышением скорости, что свидетельствует заклинивший на 13 тыс. оборотов тахометр он может на первой скорости ехал!! а там около 100 км в час, может меньше... 500 рублей штрафа, еслиб он ехал на второй или третьей скорости с показателями в 13000 оборотов, то опель порезало бы пополам, и умер бы не только невиновный, но и виновный в ДТП!!!
Почему не решаются такие проблемы со столбами и водителями в нашем городе. Есть же варианты решения: а) Повесить дорожный знак для объезда самого столба слева или (и) справа. б) Запретить левый поворот с этого переулка (соотвественно установив знак). в) перенести столб с траектории проезда таких машин.
да нехрена они не перебегают,они ползают,где им в голову взбредет.