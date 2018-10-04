Жителя Исаклинского района будут судить за срубленный кустарник

Жителя Исаклинского района обвиняют в незаконной рубке леса в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в мае 2018 г. житель с. Боголюбовка на территории защитных лесов Аделяковского участкового лесничества нарушил закон, нарубив сырорастущий орешник. В итоге минлесхозу Самарской области был причинен более 86 тыс. рублей.

Теперь уголовное дело направлено в Исаклинский районный суд.