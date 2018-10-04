Защитник Булатов заключил контракт с ЦСК ВВС

Защитник Тимур Булатов заключил односторонний контракт с ЦСК ВВС на один сезон.

Тимур Булатов (10.02.1994, рост 183 см, вес 94 кг, воспитанник ДЮХШ Нижнекамска, 2017/18 — "Сарыарка", Караганда, ВХЛ (49 игр, 0 голов + 3 передачи, 101 мин. штрафа); 2018/19 — заявлен был за "Сарыарку", но не провел ни одного матча. В ЦСК ВВС игровой номер 3.

Кроме того, 27-летний нападающий Александр Авцин, выступавший за ЦСК ВВС в ВХЛ, возвращается в Нижнекамск и продолжит играть за "Нефтехимик" в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, что у ХК "Нефтехимик" с самарским клубом имеется договор о спортивном сотрудничестве.

В сезоне-2018/19 игрок за ЦСК ВВС Авцин сыграл 9 матчей (0 голов + 2 передачи, 6 штрафных минут), сообщает официальный сайт клуба.