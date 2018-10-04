16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" уверенно обыграла "Алтай" - 7:2 Защитник Степан Захарчук перешел из ЦСК ВВС в "Адмирал" ХК ЦСК ВВС проиграл "Сарыарке" по буллитам - 1:2 "Ладья" в первой игре обыграла "Алтай" - 4:1 ХК "Лада" обыграл "Торпедо" - 4:1

Хоккей Спорт

Защитник Булатов заключил контракт с ЦСК ВВС

САМАРА. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати

Защитник Тимур Булатов заключил односторонний контракт с ЦСК ВВС на один сезон.

Тимур Булатов (10.02.1994, рост 183 см, вес 94 кг, воспитанник ДЮХШ Нижнекамска, 2017/18 — "Сарыарка", Караганда, ВХЛ (49 игр, 0 голов + 3 передачи, 101 мин. штрафа); 2018/19 — заявлен был за "Сарыарку", но не провел ни одного матча. В ЦСК ВВС игровой номер 3.

Кроме того, 27-летний нападающий Александр Авцин, выступавший за ЦСК ВВС в ВХЛ, возвращается в Нижнекамск и продолжит играть за "Нефтехимик" в Континентальной хоккейной лиге. Напомним, что у ХК "Нефтехимик" с самарским клубом имеется договор о спортивном сотрудничестве.

В сезоне-2018/19 игрок за ЦСК ВВС Авцин сыграл 9 матчей (0 голов + 2 передачи, 6 штрафных минут), сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4