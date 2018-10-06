Самарские пенсионеры снова садятся за парты

Опыт нашей области, полученный в ходе реализации образовательного проекта "Университет пожилых", будет распространяться на другие регионы России. Уже в октябре сотрудники Университета проведут серию вебинаров для специалистов социальных служб, бизнесменов и добровольцев со всей страны, где расскажут, как образовательный проект может подарить бабушкам и дедушкам вторую молодость. Опыт нашей области, полученный в ходе реализации образовательного проекта "Университет пожилых", будет распространяться на другие регионы России. Уже в октябре сотрудники Университета проведут серию вебинаров для специалистов социальных служб, бизнесменов и добровольцев со всей страны, где расскажут, как образовательный проект может подарить бабушкам и дедушкам вторую молодость.
Здесь все - как в настоящем вузе: опытные педагоги, лекции и домашние задания. Разница лишь в том, что студентам уже давно перевалило за 60. Проект стартовал в 2005 году благодаря сотрудникам, выпускникам и педагогам тогда еще Самарского государственного университета.
"В начале 2000-х я читал лекции в университете американского штата Вермонт, где и подсмотрел концепцию вечернего образования для пожилых", - рассказывает координатор проекта Алексей Нечаев.
Вместе с коллегами он адаптировал американскую идею к самарским реалиям. Новаторский проект Ассоциации выпускников СамГУ быстро приобрел популярность. С 2006 г. в Университете пожилых ежегодно обучалось от 50 до 150 человек. Сначала занятия проходили в стенах СамГУ, а пять лет назад переместились в Самарскую государственную областную академию (Наяновой).
В 2017 г. университет получил грант президента РФ на поддержку гражданского общества. На выделенные средства разработали и ввели новую учебную программу. Занятия начались в марте этого года. За парты сели 50 человек, средний возраст - 70 лет. В программе курса 100 академических часов, упор делается на гуманитарные науки.
Особое место в образовательной программе для пожилых занимает психология. Под руководством опытных педагогов студенты осваивают элементарные приемы психологической помощи, выясняют, как правильно относиться к себе и своему здоровью, как избегать конфликтов с родными и близкими.
"Пенсионерам тяжело принять себя такими, какие они есть. Отсюда комплексы, обиды, проблемы в общении с детьми и внуками, - рассказывает психолог Лариса Пономарева. - На занятиях мы учимся переносить внимание с собственной личности на другого человека, вырабатываем привычку видеть во всем позитив".
Не менее популярна среди студентов арт-терапия, по-новому взглянуть на мир помогает и литература. Вместе с педагогом Светланой Шваловой пожилые читают и обсуждают произведения русских и зарубежных авторов - от рассказов Чехова до подростковой прозы Тода Штрассера.
Педагогические эксперименты слушатели воспринимают "на ура". "Хочется узнать новое, оторваться от быта и помолодеть душой", - говорит 61-летняя Татьяна Бурцева. Все свое время привыкла отдавать детям и внукам, на себя ничего не оставалось. Учась в университете, она проживает вторую молодость.
Тем временем дальнейшая судьба самого университета пока не известна. В ноябре завершается второй семестр обучения, и вместе с ним истекает срок действия президентского гранта. На продолжение программы пока нет средств.
"Мы надеемся, что проект, просуществовавший пять с лишним лет, будет поддержан из разных источников. Наш университет открыт для меценатов и спонсоров. Нужно помнить, что старость ждет любого из нас и, возможно, подобные занятия окажутся полезными в будущем и нынешним молодым людям", - говорит Анна Проскурина.
Последние комментарии
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.
Журналистам следовало опросить родителей других детей. Во - первых, не четверо, а трое мамаш написали жалобу. Четвертую приплели, видимо для количества. По словам других людей, детей учили смывать унитаз и чистить ЗА СОБОЙ, а не за другими. Почему не написали, что остальные родители пишут обращение в защиту? А еще, что заведующую довели до "скорой"? Что РЕН-тв "осаждали" детсад, не заботясь о спокойствии детей? Спросите других родителей, что произошло на самом деле.