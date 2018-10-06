Самарские пенсионеры снова садятся за парты

Опыт нашей области, полученный в ходе реализации образовательного проекта "Университет пожилых", будет распространяться на другие регионы России. Уже в октябре сотрудники Университета проведут серию вебинаров для специалистов социальных служб, бизнесменов и добровольцев со всей страны, где расскажут, как образовательный проект может подарить бабушкам и дедушкам вторую молодость. Опыт нашей области, полученный в ходе реализации образовательного проекта "Университет пожилых", будет распространяться на другие регионы России. Уже в октябре сотрудники Университета проведут серию вебинаров для специалистов социальных служб, бизнесменов и добровольцев со всей страны, где расскажут, как образовательный проект может подарить бабушкам и дедушкам вторую молодость.

Здесь все - как в настоящем вузе: опытные педагоги, лекции и домашние задания. Разница лишь в том, что студентам уже давно перевалило за 60. Проект стартовал в 2005 году благодаря сотрудникам, выпускникам и педагогам тогда еще Самарского государственного университета.

"В начале 2000-х я читал лекции в университете американского штата Вермонт, где и подсмотрел концепцию вечернего образования для пожилых", - рассказывает координатор проекта Алексей Нечаев.

Вместе с коллегами он адаптировал американскую идею к самарским реалиям. Новаторский проект Ассоциации выпускников СамГУ быстро приобрел популярность. С 2006 г. в Университете пожилых ежегодно обучалось от 50 до 150 человек. Сначала занятия проходили в стенах СамГУ, а пять лет назад переместились в Самарскую государственную областную академию (Наяновой).

В 2017 г. университет получил грант президента РФ на поддержку гражданского общества. На выделенные средства разработали и ввели новую учебную программу. Занятия начались в марте этого года. За парты сели 50 человек, средний возраст - 70 лет. В программе курса 100 академических часов, упор делается на гуманитарные науки.

Особое место в образовательной программе для пожилых занимает психология. Под руководством опытных педагогов студенты осваивают элементарные приемы психологической помощи, выясняют, как правильно относиться к себе и своему здоровью, как избегать конфликтов с родными и близкими.

"Пенсионерам тяжело принять себя такими, какие они есть. Отсюда комплексы, обиды, проблемы в общении с детьми и внуками, - рассказывает психолог Лариса Пономарева. - На занятиях мы учимся переносить внимание с собственной личности на другого человека, вырабатываем привычку видеть во всем позитив".

Не менее популярна среди студентов арт-терапия, по-новому взглянуть на мир помогает и литература. Вместе с педагогом Светланой Шваловой пожилые читают и обсуждают произведения русских и зарубежных авторов - от рассказов Чехова до подростковой прозы Тода Штрассера.

Педагогические эксперименты слушатели воспринимают "на ура". "Хочется узнать новое, оторваться от быта и помолодеть душой", - говорит 61-летняя Татьяна Бурцева. Все свое время привыкла отдавать детям и внукам, на себя ничего не оставалось. Учась в университете, она проживает вторую молодость.

Тем временем дальнейшая судьба самого университета пока не известна. В ноябре завершается второй семестр обучения, и вместе с ним истекает срок действия президентского гранта. На продолжение программы пока нет средств.

"Мы надеемся, что проект, просуществовавший пять с лишним лет, будет поддержан из разных источников. Наш университет открыт для меценатов и спонсоров. Нужно помнить, что старость ждет любого из нас и, возможно, подобные занятия окажутся полезными в будущем и нынешним молодым людям", - говорит Анна Проскурина.