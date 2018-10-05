В Самаре 29 человек тушили пожар в гараже, где обгорел автомобиль

В четверг, 4 октября, в 20:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Аэропортовском шоссе в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайного ведомства, на месте происшествия горели домашние вещи в гараже на площади 50 кв м. И огонь повредил автомобиль Lada Priora.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 29 человек, использовалось семь спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:35.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.