В Самаре 29 человек тушили пожар в гараже, где обгорел автомобиль

В четверг, 4 октября, в 20:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на Аэропортовском шоссе в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайного ведомства, на месте происшествия горели домашние вещи в гараже на площади 50 кв м. И огонь повредил автомобиль Lada Priora.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 29 человек, использовалось семь спецмашин. Пожар удалось полностью ликвидировать в 20:35.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.
Последние комментарии
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся
Такая издевка читается в вашем тексте "горели оконные рамы на площади два кв. м. " А то, что эти оконные рамы находились в 17-ти этажном доме и что чувствовали люди, которые в нем живут вам не интересно?! Нужно сказать спасибо оперативности пожарных, а не ерничать. Интересно как бы вы отреагировали и что написали, если бы это случилось в вашем доме, под вашим балконом, в 4 часа утра?!
Как никто не пострадал? А я слышал, что связали и избили охранника, и теперь он лежит в больнице. Может, уточните?