Губернатор посетил ряд социально значимых объектов в Тольятти

В четверг, 4 октября, в ходе рабочего визита в Тольятти губернатор Дмитрий Азаров посетил ряд социально значимых объектов города — центр обработки экстренных вызовов Системы-112, железнодорожный вокзал и Аллею Славы.
С 5 октября запускается в промышленную эксплуатацию центр обработки экстренных вызовов Системы-112 Самарской области, который объединяет в единую систему все экстренные службы — 01, 02, 03, 04, службу Антитеррор, поисково-спасательную службу, единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).
В центре трудится 60 диспетчеров. В каждую из четырех смен выходят по 15 человек, которые за сутки обрабатывают 6-7 тыс. сообщений.
Благодаря созданию этой системы в области появился единый центр обработки вызовов. Муниципальные образования не несут дополнительных затрат на создание инфраструктуры Системы -112, введение централизованной схемы приема и обработки вызовов по единому номеру "112" снижает нагрузку на экстренные оперативные службы.
Также в Центр стекаются данные системы "Умный город". В процессе демонстрации работы системы, выяснилось, что из 60 установленных в Тольятти видеокамер работают далеко не все. "Когда система работает, она работает полностью", — заметил глава региона и дал поручение в недельный срок навести порядок в работе системы видеонаблюдения.
Также Дмитрий Азаров в сопровождении главы города Сергея Анташева посетил железнодорожный вокзал в Автозаводском районе Тольятти, где обсудили перспективы его развития.
Визит губернатора в Тольятти завершился в знаковом для Автограда месте — на Аллее Славы. За благоустройство этой территории в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" 18 марта 2018 года проголосовало большинство жителей Центрального района. Здесь уже заканчивается первый этап реконструкции Аллеи: заменена плитка на тротуарах, выполнен ландшафтный дизайн, завершается установка входной группы.
Последние комментарии
задача вывести Самарскую область в TOP10 регионов РФ по развитию ИТ в гос секторе приступайте
Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!