Иван Пивкин переназначен на должность министра транспорта Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров переназначил Ивана Пивкина на должность министра транспорта и автомобильных дорог. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе правительства региона.
Напомним, с приставкой "врио" все областные министры трудились на протяжении последнего года - с момента назначения Дмитрия Азарова временно исполняющим губернатора Самарской области. Но 9 сентября 2018 г. прошли выборы главы региона. Дмитрий Азаров одержал на них победу и официально вступил в должность губернатора, после чего приступил к формированию кабинета министров.
Так, министром сельского хозяйства и продовольствия региона назначен Николай Абашин, министром энергетики и ЖКХ - Сергей Марков, министром экономического развития и инвестиций - Дмитрий Богданов, министром труда, занятости и миграционной политики - Ирина Никишина, министром имущественных отношений - Сергей Черепанов. Также посты министров социальной политики и финансов сохранили Марина Антимонова и Андрей Прямилов, соответственно.
Иван Пивкин родился в 1967 г. в с. Пермиси (Республика Мордовия). Окончил Мордовский государственный университет по специальности "промышленная электроника". В 1996 г. окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ, в 2003 г. - Государственную академию повышения квалификации и переподготовки кадров для строительства и ЖКХ России.
Начал трудовую деятельность в Госкомитете Мордовской ССР по экономике. Затем трудился в дирекции по реализации Федеральной программы экономического и социального развития Мордовии. Возглавлял ООО "Саранскдорстрой". С 2008 г. работал начальником государственного учреждения "Управление автомобильных дорог Республики Мордовия".
С июня 2012 г. Иван Пивкин возглавляет министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области.