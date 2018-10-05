Иван Пивкин переназначен на должность министра транспорта Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров переназначил Ивана Пивкина на должность министра транспорта и автомобильных дорог. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, с приставкой "врио" все областные министры трудились на протяжении последнего года - с момента назначения Дмитрия Азарова временно исполняющим губернатора Самарской области. Но 9 сентября 2018 г. прошли выборы главы региона. Дмитрий Азаров одержал на них победу и официально вступил в должность губернатора, после чего приступил к формированию кабинета министров.

Так, министром сельского хозяйства и продовольствия региона назначен Николай Абашин, министром энергетики и ЖКХ - Сергей Марков, министром экономического развития и инвестиций - Дмитрий Богданов, министром труда, занятости и миграционной политики - Ирина Никишина, министром имущественных отношений - Сергей Черепанов. Также посты министров социальной политики и финансов сохранили Марина Антимонова и Андрей Прямилов, соответственно.