Прокуратура заинтересовалась "ПТС" из-за двухнедельного отсутствия горячей воды на ул. Урицкого

Прокуратура Железнодорожного района Самары организовала проверку деятельности АО "Предприятие тепловых сетей" в связи с длительным отсутствием горячей воды в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Во время ремонта подземных магистральных теплосетей на ул. Урицкого в 16 многоквартирных домах на срок более 14 суток не было горячей воды. Также "ПТС" не организовало ее резервную подачу в эти дома.

Ранее из-за отставания от графика ремонта руководителя "ПТС" предостерегали о недопустимости нарушений. Но в запланированный срок работы все же не были выполнены. В связи с этим в отношении должностного и юридического лица возбудили административные дела, которые направлены для рассмотрения в Госжилинспекцию Самарской области.

По фактам нарушения режима обеспечения, а также несвоевременного планирования и проведения ремонта исполнительному директору "ПТС" внесли представление.