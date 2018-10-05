В МБУ "Дорожное хозяйство" два с половиной года выдавали зарплату фиктивному водителю

По инициативе прокуратуры в Самаре возбудили уголовное дело по факту бюджетных средств в крупном размере. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Ранее при прокурорской проверке обнаружилось, что МБУ Самары "Дорожное хозяйство" неправомерного расходовало средства муниципального бюджета. В учреждение на основании подложных документов приняли мужчину на должность водителя. Фактически он не работал. Но с марта 2016 г. по август 2018 г. фиктивному работнику начисляли и выплачивали зарплату — всего 600 тыс. рублей.

Теперь в связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").