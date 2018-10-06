Водитель сбил подростка на ул. Ново-Садовой

В пятницу, 5 октября, в 21:00 водитель автомобиля напротив дома 246 по ул. Ново-Садовой допустил наезд на 17-летнего юношу, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, автомобиль двигался по дублеру ул. Ново-Садовая со стороны ул. Аминева в направлении пр. Кирова.

В результате ДТП подросток в тяжелом состоянии доставлен в одну из городских больниц.

Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просим звонить по телефону ‎951 91 21 или ‎373-78-78.