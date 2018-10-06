Артем Геллер: "Фестиваль 404 — главное мероприятие в IT-индустрии России"

В субботу, 6 октября, в Самаре после 3-летнего перерыва стартовал фестиваль интернет-деятелей "404". Гостями мероприятия стали более 1300 человек со всей России. За два фестивальных дня эксперты в сфере IT, менеджмента, маркетинга и PR прочитают более 80 докладов на самые актуальные темы.

Среди организаторов фестиваля генеральный директор студии lab.AG, разработчик сайтов президента и правительства страны Артем Геллер.

"На мой взгляд, фестиваль 404 — главное мероприятие в IT-индустрии России. Есть фестивали и более крупные, но они менее уютны и менее эффективны чем самарский фестиваль", — рассказал дизайнер.

Эксперт отметил, что глава региона Дмитрий Азаров уделяет большое внимание цифровым технологиям.

По мнению Геллера, информационная открытость — неотъемлемая черта современных органов власти: "Речь идет не только о том, чтобы рассказываться о деятельности того же правительства, но и рассказывать некоторые государственные данные, которые можно использовать в своих проектах".