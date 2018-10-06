Артем Геллер: "Фестиваль 404 — главное мероприятие в IT-индустрии России"

В субботу, 6 октября, в Самаре после 3-летнего перерыва стартовал фестиваль интернет-деятелей "404". Гостями мероприятия стали более 1300 человек со всей России. За два фестивальных дня эксперты в сфере IT, менеджмента, маркетинга и PR прочитают более 80 докладов на самые актуальные темы.
Среди организаторов фестиваля генеральный директор студии lab.AG, разработчик сайтов президента и правительства страны Артем Геллер.
"На мой взгляд, фестиваль 404 — главное мероприятие в IT-индустрии России. Есть фестивали и более крупные, но они менее уютны и менее эффективны чем самарский фестиваль", — рассказал дизайнер.
Эксперт отметил, что глава региона Дмитрий Азаров уделяет большое внимание цифровым технологиям.
По мнению Геллера, информационная открытость — неотъемлемая черта современных органов власти: "Речь идет не только о том, чтобы рассказываться о деятельности того же правительства, но и рассказывать некоторые государственные данные, которые можно использовать в своих проектах".
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.