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Денис Пушкин: "Фестиваль 404 — это общение с крутыми людьми" Артем Геллер: "Фестиваль 404 — главное мероприятие в IT-индустрии России" В Самаре стартовал фестиваль интернет-деятелей 404fest Топы Рунета, Заяц Несудьбы и тысячи айтишников в одном месте: в Самаре проходит фестиваль "404" Самарские пенсионеры снова садятся за парты

Общество

Артем Геллер: "Фестиваль 404 — главное мероприятие в IT-индустрии России"

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 октября, в Самаре после 3-летнего перерыва стартовал фестиваль интернет-деятелей "404". Гостями мероприятия стали более 1300 человек со всей России. За два фестивальных дня эксперты в сфере IT, менеджмента, маркетинга и PR прочитают более 80 докладов на самые актуальные темы.

Артем Геллер: "Фестиваль 404 — главное мероприятие в IT-индустрии России" Артем Геллер: "Фестиваль 404 — главное мероприятие в IT-индустрии России"
Фото: Ксения Якурнова

Среди организаторов фестиваля генеральный директор студии lab.AG, разработчик сайтов президента и правительства страны Артем Геллер.

"На мой взгляд, фестиваль 404 — главное мероприятие в IT-индустрии России. Есть фестивали и более крупные, но они менее уютны и менее эффективны чем самарский фестиваль", — рассказал дизайнер.

Эксперт отметил, что глава региона Дмитрий Азаров уделяет большое внимание цифровым технологиям.

По мнению Геллера, информационная открытость — неотъемлемая черта современных органов власти: "Речь идет не только о том, чтобы рассказываться о деятельности того же правительства, но и рассказывать некоторые государственные данные, которые можно использовать в своих проектах".

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Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

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