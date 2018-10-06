Денис Пушкин: "Фестиваль 404 — это общение с крутыми людьми"

В Самаре проходит уникальный фестиваль IT-специалистов "404". Среди 1300 участников фестиваля — уроженец Самары, ныне проживающий в Москве, Денис Пушкин. Сегодня он отвечает за продуктовый маркетинг в школе английского языка Skyeng.

"На фестивале я буду рассказывать о том, как заработать для своей компании миллиард. Как выстроить новую модель управления внутри компании, чтобы прийти к этой цели", — рассказал Пушкин.

Фестиваль "404" для него — это возможность общения с лучшими специалистами. "Фестиваль — это, прежде всего, общение с крутыми людьми, возможность встретиться с экспертами в своих областях, познакомиться с кем-то, обменяться опытом", — рассказал Денис.