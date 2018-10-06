Денис Пушкин: "Фестиваль 404 — это общение с крутыми людьми"

В Самаре проходит уникальный фестиваль IT-специалистов "404". Среди 1300 участников фестиваля — уроженец Самары, ныне проживающий в Москве, Денис Пушкин. Сегодня он отвечает за продуктовый маркетинг в школе английского языка Skyeng.
"На фестивале я буду рассказывать о том, как заработать для своей компании миллиард. Как выстроить новую модель управления внутри компании, чтобы прийти к этой цели", — рассказал Пушкин.
Фестиваль "404" для него — это возможность общения с лучшими специалистами. "Фестиваль — это, прежде всего, общение с крутыми людьми, возможность встретиться с экспертами в своих областях, познакомиться с кем-то, обменяться опытом", — рассказал Денис.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.