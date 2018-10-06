Сергей Котырев: "Секрет успешного предпринимателя: много работать, много учиться, не брать в долг"

Самарский фестиваль "404" в самом разгаре. Ровно в полдень на фестивальной площадке стартовало 10 секций по направлениям "дизайн", "мобильные приложения", "фронтэнд и бэкэнд", "PR и маркетинг" и т. д.

Отдельный блок лекций посвящен менеджменту и предпринимательству. По словам модератора секции, создателя платформы для бесплатных сайтов 1 °C "UMI" Сергея Котырева, уровень приглашенных спикеров поражает даже опытных IT-бизнесменов.

"Качество участников — это то, что всегда отличало "404" от других фестивалей. Кроме того, все отлично организовано, и аудитория именно та, на которую ориентирован контент. Наконец, есть та самая исконно русская, немного провинциальная душевность, которая заставляет сюда возвращаться", — говорит Котырев.

Сам Сергей в рамках секции расскажет о своем предпринимательском опыте. На вопрос, как стать успешным и не наделать долгов, Сергей отвечает просто: "Нужно много учиться, много работать и не брать долгов".