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На фестивале "404" выступил самый старый рекламщик Рунета В Самаре проходит фестиваль интернет-деятелей "404" Сергей Котырев: "Секрет успешного предпринимателя: много работать, много учиться, не брать в долг" Максим Сальников: "Будущее за web-технологиями" Денис Пушкин: "Фестиваль 404 — это общение с крутыми людьми"

Общество

Сергей Котырев: "Секрет успешного предпринимателя: много работать, много учиться, не брать в долг"

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский фестиваль "404" в самом разгаре. Ровно в полдень на фестивальной площадке стартовало 10 секций по направлениям "дизайн", "мобильные приложения", "фронтэнд и бэкэнд", "PR и маркетинг" и т. д.

Отдельный блок лекций посвящен менеджменту и предпринимательству. По словам модератора секции, создателя платформы для бесплатных сайтов 1 °C "UMI" Сергея Котырева, уровень приглашенных спикеров поражает даже опытных IT-бизнесменов.

"Качество участников — это то, что всегда отличало "404" от других фестивалей. Кроме того, все отлично организовано, и аудитория именно та, на которую ориентирован контент. Наконец, есть та самая исконно русская, немного провинциальная душевность, которая заставляет сюда возвращаться", — говорит Котырев.

Сам Сергей в рамках секции расскажет о своем предпринимательском опыте. На вопрос, как стать успешным и не наделать долгов, Сергей отвечает просто: "Нужно много учиться, много работать и не брать долгов".

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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