Сергей Котырев: "Секрет успешного предпринимателя: много работать, много учиться, не брать в долг"

Самарский фестиваль "404" в самом разгаре. Ровно в полдень на фестивальной площадке стартовало 10 секций по направлениям "дизайн", "мобильные приложения", "фронтэнд и бэкэнд", "PR и маркетинг" и т. д.
Отдельный блок лекций посвящен менеджменту и предпринимательству. По словам модератора секции, создателя платформы для бесплатных сайтов 1 °C "UMI" Сергея Котырева, уровень приглашенных спикеров поражает даже опытных IT-бизнесменов.
"Качество участников — это то, что всегда отличало "404" от других фестивалей. Кроме того, все отлично организовано, и аудитория именно та, на которую ориентирован контент. Наконец, есть та самая исконно русская, немного провинциальная душевность, которая заставляет сюда возвращаться", — говорит Котырев.
Сам Сергей в рамках секции расскажет о своем предпринимательском опыте. На вопрос, как стать успешным и не наделать долгов, Сергей отвечает просто: "Нужно много учиться, много работать и не брать долгов".
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.