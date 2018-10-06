В Самаре проходит фестиваль интернет-деятелей "404"

В субботу, 6 октября, в областной столице открылся двухдневный фестиваль интернет-деятелей "404", который собрал IT-специалистов со всей России и из-за рубежа.

Самара — традиционная площадка проведения фестиваля, здесь он проводился с 2010 по 2014 годы. После трехгодичного перерыва IT-праздник вернулся. Это крупнейшая площадка для обмена опытом представителей IT-сообщества со всей Российской Федерации. Событие такого уровня — большой шаг к созданию экосистемы развития цифровой экономики в Самарской области.

"404" открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — постоянный участник фестиваля с 2010 года. "Люди приезжают сюда каждый год, потому что здесь действительно познавательно и полезно, — отметил глава региона. — Надеюсь, что перерыв пошел фестивалю на пользу. Три года подготовки являются главным залогом того, что все получится, и этот фестиваль будет действительно фееричным и самым результативным. Я надеюсь открыть для себя здесь много нового и многое после фестиваля поправить в работе правительства".

На фестивале в эти два дня работают 10 тематических секций: "Фронтенд и бэкенд", "Мобильные приложения", "Дизайн", "Управление продуктами" и другие. На этих площадках более 1300 участников общаются и обмениваются опытом, разрабатывают совместные проекты в области техники, дизайна и логики, направленные на совершенствование работы в сфере цифрового развития.

На интерактивной дискуссионной встрече, которая прошла в рамках секции "Информационное общество", представители IT-сообщества задали свои вопросы губернатору. Дмитрия Азарова спросили, как он использует информационные технологии в своей работе.

Глава региона отметил, что развитие информационных технологий способствует тому, что люди обращаются к нему через сеть интернет: "Каждый может обратиться ко мне напрямую. Я так работаю, — ответил он. — Жителям зачастую все равно, в чьей зоне ответственности находится тот или иной вопрос. Люди обращаются ко мне и по вопросам стратегического развития региона, и по поводу непокрашенного забора".

Весь аппарат правительства региона сегодня также активно использует информационные технологии — в области выстроена эффективная система отработки обращений через интернет.

Один из вопросов касался условий для жизни и работы IT-специалистов в Самарской области. Дмитрий Азаров считает, что в России и Самарском регионе, в частности, есть масса возможностей для самореализации. Но для того, чтобы люди оставались жить и работать здесь, а не за рубежом, необходимо создавать для них комфортные условия — развивать технологии, внедрять в повседневную жизнь различные проекты, например, "Умный город".

IT-сообщество интересовало также, как будет выстраиваться их диалог с властью в будущем. Дмитрий Азаров отметил, что он уже ведется. Во многом эффективность этого диалога будет зависеть от того, насколько охотно люди с нестандартным мышлением будут приходить на работу в органы власти. Правительство Самарской области готово взять на вооружение идеи от IT-сообщества, сказал губернатор.

После дискуссионной панели Дмитрий Азаров посетил секции фестиваля и ознакомился с проектами участников.

Задачи региональной власти в развитии IT-сферы были определены в августе этого года в ходе стратегической сессии "Экономический прорыв. Цифровая экономика". В регионе предлагается стимулировать подготовку кадров для отрасли и спрос на информационные технологии со стороны бизнеса. Ежегодно необходимо к выпускаемым трем тысячам IT-специалистам добавлять еще как минимум около 3 тыс. человек, которые должны остаться в регионе.

В качестве такой мотивации эксперты назвали не только уровень зарплат, но и создание комфортной среды для работы IT-специалистов и проведение отраслевых форумов и фестивалей. Правительство Самарской области уже поддерживает такие мероприятия, как фестиваль 404, форум "Дизайн выходные", соревнования по кибербезопасности VolgaCTF, детские IT-хакатоны. Обсуждается вопрос о том, что в Самаре может быть создан аналог Иннополиса, своеобразная "цифровая деревня", в роли которой может выступить Гагарин-центр.

1 сентября в Самарской области начал работу проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера. Новая автономная некоммерческая организация взяла на себя организацию мероприятий, необходимых для цифрового развития региона и регионального бизнеса.

На проектный офис возложена обязанность организации масштабной подготовки и переподготовки в регионе кадров для цифровой экономики, а также привлечение федеральных и внебюджетных средств, иностранных инвестиций в региональную экономику.

В ближайших планах проектного офиса разработать предложения в стратегию социально-экономического развития Самарской области, касающихся вопросов цифровой трансформации, создать условия для активного участия профессиональных сообществ в выработке повестки и конкретных мероприятий цифрового развития региона, в том числе регионального бизнеса.

Кроме этого, планируется совместно с региональными научными организациями и бизнесом подготовить не менее 5 проектов в сфере цифровой экономики, привлекательных для федеральных институтов развития, крупных российских организаций-лидеров, межгосударственных фондов, иностранного бизнеса, структур обеспечения межгосударственного взаимодействия.

Это два проекта, связанные с IT-медициной и нейротехнологиями, реализуемые в Самарском государственном медицинском университете. В числе приоритетных также проект, связанный с цифровой платформой взаимодействия производителей и поставщиков сельхозпродукции, проект системы управления образованием, проект развития геоплатформ.