В Самаре проходит фестиваль интернет-деятелей "404"

В субботу, 6 октября, в областной столице открылся двухдневный фестиваль интернет-деятелей "404", который собрал IT-специалистов со всей России и из-за рубежа.
Самара — традиционная площадка проведения фестиваля, здесь он проводился с 2010 по 2014 годы. После трехгодичного перерыва IT-праздник вернулся. Это крупнейшая площадка для обмена опытом представителей IT-сообщества со всей Российской Федерации. Событие такого уровня — большой шаг к созданию экосистемы развития цифровой экономики в Самарской области.
"404" открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — постоянный участник фестиваля с 2010 года. "Люди приезжают сюда каждый год, потому что здесь действительно познавательно и полезно, — отметил глава региона. — Надеюсь, что перерыв пошел фестивалю на пользу. Три года подготовки являются главным залогом того, что все получится, и этот фестиваль будет действительно фееричным и самым результативным. Я надеюсь открыть для себя здесь много нового и многое после фестиваля поправить в работе правительства".
На фестивале в эти два дня работают 10 тематических секций: "Фронтенд и бэкенд", "Мобильные приложения", "Дизайн", "Управление продуктами" и другие. На этих площадках более 1300 участников общаются и обмениваются опытом, разрабатывают совместные проекты в области техники, дизайна и логики, направленные на совершенствование работы в сфере цифрового развития.
На интерактивной дискуссионной встрече, которая прошла в рамках секции "Информационное общество", представители IT-сообщества задали свои вопросы губернатору. Дмитрия Азарова спросили, как он использует информационные технологии в своей работе.
Глава региона отметил, что развитие информационных технологий способствует тому, что люди обращаются к нему через сеть интернет: "Каждый может обратиться ко мне напрямую. Я так работаю, — ответил он. — Жителям зачастую все равно, в чьей зоне ответственности находится тот или иной вопрос. Люди обращаются ко мне и по вопросам стратегического развития региона, и по поводу непокрашенного забора".
Весь аппарат правительства региона сегодня также активно использует информационные технологии — в области выстроена эффективная система отработки обращений через интернет.
Один из вопросов касался условий для жизни и работы IT-специалистов в Самарской области. Дмитрий Азаров считает, что в России и Самарском регионе, в частности, есть масса возможностей для самореализации. Но для того, чтобы люди оставались жить и работать здесь, а не за рубежом, необходимо создавать для них комфортные условия — развивать технологии, внедрять в повседневную жизнь различные проекты, например, "Умный город".
IT-сообщество интересовало также, как будет выстраиваться их диалог с властью в будущем. Дмитрий Азаров отметил, что он уже ведется. Во многом эффективность этого диалога будет зависеть от того, насколько охотно люди с нестандартным мышлением будут приходить на работу в органы власти. Правительство Самарской области готово взять на вооружение идеи от IT-сообщества, сказал губернатор.
После дискуссионной панели Дмитрий Азаров посетил секции фестиваля и ознакомился с проектами участников.
Задачи региональной власти в развитии IT-сферы были определены в августе этого года в ходе стратегической сессии "Экономический прорыв. Цифровая экономика". В регионе предлагается стимулировать подготовку кадров для отрасли и спрос на информационные технологии со стороны бизнеса. Ежегодно необходимо к выпускаемым трем тысячам IT-специалистам добавлять еще как минимум около 3 тыс. человек, которые должны остаться в регионе.
В качестве такой мотивации эксперты назвали не только уровень зарплат, но и создание комфортной среды для работы IT-специалистов и проведение отраслевых форумов и фестивалей. Правительство Самарской области уже поддерживает такие мероприятия, как фестиваль 404, форум "Дизайн выходные", соревнования по кибербезопасности VolgaCTF, детские IT-хакатоны. Обсуждается вопрос о том, что в Самаре может быть создан аналог Иннополиса, своеобразная "цифровая деревня", в роли которой может выступить Гагарин-центр.
1 сентября в Самарской области начал работу проектный офис цифрового развития, созданный по инициативе главы региона Дмитрия Азарова и по предложениям президента Самарского университета Виктора Сойфера. Новая автономная некоммерческая организация взяла на себя организацию мероприятий, необходимых для цифрового развития региона и регионального бизнеса.
На проектный офис возложена обязанность организации масштабной подготовки и переподготовки в регионе кадров для цифровой экономики, а также привлечение федеральных и внебюджетных средств, иностранных инвестиций в региональную экономику.
В ближайших планах проектного офиса разработать предложения в стратегию социально-экономического развития Самарской области, касающихся вопросов цифровой трансформации, создать условия для активного участия профессиональных сообществ в выработке повестки и конкретных мероприятий цифрового развития региона, в том числе регионального бизнеса.
Кроме этого, планируется совместно с региональными научными организациями и бизнесом подготовить не менее 5 проектов в сфере цифровой экономики, привлекательных для федеральных институтов развития, крупных российских организаций-лидеров, межгосударственных фондов, иностранного бизнеса, структур обеспечения межгосударственного взаимодействия.
Это два проекта, связанные с IT-медициной и нейротехнологиями, реализуемые в Самарском государственном медицинском университете. В числе приоритетных также проект, связанный с цифровой платформой взаимодействия производителей и поставщиков сельхозпродукции, проект системы управления образованием, проект развития геоплатформ.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.