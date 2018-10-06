На фестивале "404" выступит самый старый рекламщик Рунета

В субботу, 6 октября, в Самаре стартовал IT-фестиваль "404", на котором выступят около 80 ведущих российских специалистов в области webдизайна, разработки, управления продуктами, создания мобильных приложений.

В их числе один из самых опытных интернет-рекламщиков России, директор рекламного агентства "Маньяко" Кирилл Готовцев. Рекламой он занимается с 1996 года. Традиционно Кирилл выступал в секции "Маркетинг", однако на этот раз будет рассказывать о главных трендах информационного общества.

"Будем говорить на острые темы: о черном меньшинстве, о феминистах — о том, чем у них надо учиться", — рассказал эксперт. По его словам, "404" не похож на большинство российских интернет-мероприятий. "Здесь очень много простых разработчиков, так сказать, ребят " с поля" — это соль нашей отрасли", — говорит Готовцев.