На фестивале "404" выступит самый старый рекламщик Рунета

В субботу, 6 октября, в Самаре стартовал IT-фестиваль "404", на котором выступят около 80 ведущих российских специалистов в области webдизайна, разработки, управления продуктами, создания мобильных приложений.
В их числе один из самых опытных интернет-рекламщиков России, директор рекламного агентства "Маньяко" Кирилл Готовцев. Рекламой он занимается с 1996 года. Традиционно Кирилл выступал в секции "Маркетинг", однако на этот раз будет рассказывать о главных трендах информационного общества.
"Будем говорить на острые темы: о черном меньшинстве, о феминистах — о том, чем у них надо учиться", — рассказал эксперт. По его словам, "404" не похож на большинство российских интернет-мероприятий. "Здесь очень много простых разработчиков, так сказать, ребят " с поля" — это соль нашей отрасли", — говорит Готовцев.
Последние комментарии
Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...
Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.
Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.
нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы
Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.