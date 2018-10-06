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На фестивале "404" выступит самый старый рекламщик Рунета В Самаре проходит фестиваль интернет-деятелей "404" Сергей Котырев: "Секрет успешного предпринимателя: много работать, много учиться, не брать в долг" Максим Сальников: "Будущее за web-технологиями" Денис Пушкин: "Фестиваль 404 — это общение с крутыми людьми"

Общество

На фестивале "404" выступит самый старый рекламщик Рунета

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 октября, в Самаре стартовал IT-фестиваль "404", на котором выступят около 80 ведущих российских специалистов в области webдизайна, разработки, управления продуктами, создания мобильных приложений.

В их числе один из самых опытных интернет-рекламщиков России, директор рекламного агентства "Маньяко" Кирилл Готовцев. Рекламой он занимается с 1996 года. Традиционно Кирилл выступал в секции "Маркетинг", однако на этот раз будет рассказывать о главных трендах информационного общества.

"Будем говорить на острые темы: о черном меньшинстве, о феминистах — о том, чем у них надо учиться", — рассказал эксперт. По его словам, "404" не похож на большинство российских интернет-мероприятий. "Здесь очень много простых разработчиков, так сказать, ребят " с поля" — это соль нашей отрасли", — говорит Готовцев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:12 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это не позор, это дозор))) за наш счёт, кстати...

Evgenei Ivanov 02 октября 2018 10:11 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Прикольно время провели, видно не зря на людское жируют. Мрази.

aksionik Долгов 02 октября 2018 05:22 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

Это какой-то позор. Оперативная работа на нуле. Распространителей не нашли, на нищих наехали, отдыхающих отправили в наркодиспансер.

John Nameless 01 октября 2018 18:50 Участники антинаркотического рейда и спецназ зашли в "Метелицу-С"

нормально продолжайте штриховые наброски грядущей оперативной работы молодцы

Вера Медведева 29 сентября 2018 08:09 Сотрудника ФСИН наградили за спасение утопающих в парке им. Гагарина в Самаре

Это конечно здорово, что так чевствуют сотрудников, но и наши дети, будучи 10-ти классниками, 05.10.2016 там же в парке им.Гагарина спасли целую семью, из того же водоема. И наши дети были очень скромны. И не били себя в грудь за геройство. И я (мама школьницы) писала в департамент, чтобы поставили ограждения. А мы, родители 10-ти классников рады тому, что не зря растили и воспитывали наших детей. А память? Память запечатлена в Благодарственных письмах родителям и в самарской газете. Не вспомню даже какой.

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