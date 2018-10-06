Дмитрий Азаров и Миодраг Божович обсудили перспективы "Крыльев Советов"

В субботу, 6 октября, ФК "Крылья Советов" на стадионе "Самара Арена" в 10 туре РПЛ одержал победу над московским "Динамо", единственный гол на 51-й минуте матча забил Сергей Корниленко.
Эта победа стала первой для команды после смены главного тренера. Напомним, вчера на этом посту Андрея Тихонова сменил черногорский специалист Миодраг Божович.
Новый рулевой самарской команды сегодня смотрел матч с трибуны в компании губернатора Дмитрия Азарова. А с кромки поля игрой команды руководил Владимир Кухлевский.
После финального свистка Дмитрий Азаров и Миодраг Божович поздравили игроков с победой.
"Я очень рассчитываю, что команда сейчас соберется, будет в каждой игре показывать характер, играть до последней минуты. У "Крыльев" есть все для того, чтобы одерживать победы", — сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона выразил уверенность, что смена главного тренера даст новый импульс команде. "Я поблагодарил Андрея Валерьевича (Тихонова) за проделанную работу. Мы всегда рады ему в Самаре, очень важный для "Крыльев" человек. Рассчитываю, что на этом этапе приход нового тренера придаст команде сил и уверенности, подстегнет игроков в эмоциональном плане", — сказал губернатор.
Затем Дмитрий Азаров и Миодраг Божович обсудили перспективы команды.
Глава региона заметил, что новый главный тренер неоднократно бывал в Самаре, работая в других клубах РПЛ. "За последний год город очень сильно изменился. Мы готовились к чемпионату мира по футболу, многое сделано, в том числе и для развития спортивной инфраструктуры", — сказал губернатор.
Дмитрий Азаров отметил, что ЧМ-2018 повысил интерес к футболу, и первые матчи РПЛ вновь сделали "Крылья Советов" одним из самых посещаемых клубов страны.
"Последние неудачные матчи немного снизили посещаемость, но и сегодня на футбол пришли 17 тыс. человек, это достойный показатель. Хотя для Самары это немного, у нас могут ходить на футбол и более 30 тыс. болельщиков", — сказал глава региона.
Дмитрий Азаров выразил уверенность, что опыт черногорского специалиста позволит в короткий срок привести команду в порядок и вернуть болельщиков на "Самара Арену".
"Я сделаю все, чтобы команда поднялась в турнирной таблице и радовала своей игрой болельщиков. Город заслуживает крепкую команду, болельщики здесь одни из лучших в России", — сказал в ответ Миодраг Божович.
Последние комментарии
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Идея хорошая. Я был в Таганроге (давно правда), там транспорт на выходные направляли в обход главной улицы и она становилась пешеходной. Нужно, правда, обязательно знать мнение местных жителей, с одной стороны транспорт не будет шуметь, а с другой стороны будет неудобство куда-то добраться. Хотя, кварталы в городе узкие и дойти до соседней улицы не составляет проблем. Одной Ленинградской мало для Самары, конечно.
Д. Азаров говорит конечно правильно! Как и деятели Кремля!!! Однако пока не будет в Самарском регионе посадок с названием их фамилий , работающих в Обл Думе и Правительстве , в городской власти и властях районов, где заседают ставленники Меркушкина и продолжают работать на свой карман а также красиво пиариться, сделать намеченное Будет Архи Сложно!!!!
Надо вернуться к прямому воздушному сообщению между Самарой и Хабаровском. Один-два раза в неделю будет уже хорошо.Перед 1991г самолёт летал ежедневно, плюс ежедневный рейс на Владивосток и летом вводились дополнительные рейсы. На маршруте был Ту-154Б-2 с двумя промежуточными посадками(Новосибирск,Иркутск). Центр Среднего Повольжья будет связан напрямую с центром Дальнего Востока.
Пора заканчивать воровство в бюджете! Выделяются десятки миллиардов рублей НЕ на строительство дорог, детских садов и не на поддержку населения области, а на неких людей, которые не работают, ничего полезного для общества не делают, а занимаются собой, своим остатком, профанацией футбола и хоккея! Живут за счёт бюджета! Некоторые участники этого мероприятия являются вообще иностранцами! Детских секций для развития фитбола и спорта вообще не стало - либо за большие деньги (для родителей)!!!При этом большинство выделяемых денег разворовывается чиновниками, коррупционерами в виде откатов, а для этих... деньги есть в бюджете!??? Деяния Меркушкина ещё долго будут сказываться на нас и нашей области! ХВАТИТ ВОРОВАТЬ! ЗАРАБАТЫВАЙТЕ САМИ! НЕ ИСПЫТЫВАЙТЕ ТЕРПЕНИЕ ЛЮДЕЙ НА ШЕЕ КОТОРЫХ ВЫ ПАРАЗИТИРУЕТЕ!!!