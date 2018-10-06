Дмитрий Азаров и Миодраг Божович обсудили перспективы "Крыльев Советов"

В субботу, 6 октября, ФК "Крылья Советов" на стадионе "Самара Арена" в 10 туре РПЛ одержал победу над московским "Динамо", единственный гол на 51-й минуте матча забил Сергей Корниленко.

Эта победа стала первой для команды после смены главного тренера. Напомним, вчера на этом посту Андрея Тихонова сменил черногорский специалист Миодраг Божович.

Новый рулевой самарской команды сегодня смотрел матч с трибуны в компании губернатора Дмитрия Азарова. А с кромки поля игрой команды руководил Владимир Кухлевский.

После финального свистка Дмитрий Азаров и Миодраг Божович поздравили игроков с победой.

"Я очень рассчитываю, что команда сейчас соберется, будет в каждой игре показывать характер, играть до последней минуты. У "Крыльев" есть все для того, чтобы одерживать победы", — сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона выразил уверенность, что смена главного тренера даст новый импульс команде. "Я поблагодарил Андрея Валерьевича (Тихонова) за проделанную работу. Мы всегда рады ему в Самаре, очень важный для "Крыльев" человек. Рассчитываю, что на этом этапе приход нового тренера придаст команде сил и уверенности, подстегнет игроков в эмоциональном плане", — сказал губернатор.

Затем Дмитрий Азаров и Миодраг Божович обсудили перспективы команды.

Глава региона заметил, что новый главный тренер неоднократно бывал в Самаре, работая в других клубах РПЛ. "За последний год город очень сильно изменился. Мы готовились к чемпионату мира по футболу, многое сделано, в том числе и для развития спортивной инфраструктуры", — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров отметил, что ЧМ-2018 повысил интерес к футболу, и первые матчи РПЛ вновь сделали "Крылья Советов" одним из самых посещаемых клубов страны.

"Последние неудачные матчи немного снизили посещаемость, но и сегодня на футбол пришли 17 тыс. человек, это достойный показатель. Хотя для Самары это немного, у нас могут ходить на футбол и более 30 тыс. болельщиков", — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что опыт черногорского специалиста позволит в короткий срок привести команду в порядок и вернуть болельщиков на "Самара Арену".

"Я сделаю все, чтобы команда поднялась в турнирной таблице и радовала своей игрой болельщиков. Город заслуживает крепкую команду, болельщики здесь одни из лучших в России", — сказал в ответ Миодраг Божович.