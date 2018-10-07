В п. Новосемейкино 18 человек около двух часов тушили крупный пожар

В воскресенье, 7 октября, в 16:37 в чрезвычайные службы поступило сообщение о пожаре на ул. Попова в пгт. Новосемейкино в Красноярском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горело неэксплуатируемое здание на площади 100 кв. м. В его тушении участвовали 18 человек, которые, используя шесть спецмашин, полностью ликвидировали пожар в 18:30.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.