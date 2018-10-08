К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

На совещании в городской администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной обсудили подготовку областной столицы к зиме.

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов доложил главе, что в настоящее время в Самаре к отоплению подключили 92,6% всех зданий.

"На данный момент тепло еще не запущено в 759 жилых домах и в 11 соцучреждениях. Среди них — один объект здравоохранения, пять корпусов вузов, три объекта культуры и два объекта спорта. Отсутствует отопление по двум причинам: это либо повреждения на сетях, работа по устранению которых сейчас ведется, либо решение собственников отсрочить начало отопительного сезона пока температурный режим это позволяет", — пояснил руководитель департамента.

Также Андрей Семенов рассказал о ходе работ по подготовке отрасли благоустройства к содержанию городских улиц в зимний период.

"Согласно нормам и правилам зимний период установлен с 1 ноября по 15 апреля, — сказал он. — Для обслуживания города в это время муниципальное предприятие "Благоустройство" задействует 276 единиц собственной техники, а также оборудование сторонних организаций. Таким образом, общее число снегоуборочной техники, задействованной для работы на улично-дорожной сети, составит более 400".

Справиться с осадками в зимний период муниципальным службам также помогут химические реагенты и песчано-солевая смесь, закупленные в полном объеме. Кроме этого, сейчас ведется работа по подготовке полигонов для приемки снега.