За сезон активности клещей зарегистрировали один случай энцефалита

В 2018 году с начала эпидемического сезона в лечебные учреждения области по поводу укусов клещами обратились 5935 человек, что на 37 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 1867 детей, что на 279 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Зарегистрировано семь случаев клещевого боррелиоза и один случай клещевого вирусного энцефалита. В 2017 году было зарегистрировано восемь случаев боррелиоза и один случай энцефалита.

В этом году противоклещевые обработки провели на территории 3796,78 га. Также перед летним сезоном обработали территории всех детских оздоровительных учреждений (1035,35га.). В Самаре акарицидные обработки провели на площади 567,19 га.

Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями проводится в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области". На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 4510 клещей, снятых с людей, что на 137 экземпляров больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 225 обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита (5% от числа исследованных), что на 247 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На инфицированность боррелиями методом ПЦР исследовали 4448 клещей, что на 551 экземпляр больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 90 обнаружены боррелии (2% от числа исследованных), что на 17 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.